Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 3 декабря
В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 3 декабря. За последние сутки заразилось еще 14 тысяч человек, излечилось 15 тысяч пациентов и скончалось 243.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 75 376 случаев
- Винницкая область - 17 988 случаев
- Волынская область - 25 121 случаев
- Днепропетровская область - 40 966 случаев
- Донецкая область - 24 175 случаев
- Житомирская область - 30 630 случаев
- Закарпатская область - 23 880 случаев
- Запорожская область - 33 615 случаев
- Ивано-Франковская область - 38 080 случаев
- Киевская область - 40 427 случаев
- Кировоградская область - 5 701 случаев
- Луганская область - 6 610 случаев
- Львовская область - 48 144 случаев
- Николаевская область - 19 894 случаев
- Одесская область - 47 920 случаев
- Полтавская область - 23 926 случаев
- Ровенская область - 32 223 случаев
- Сумская область - 31 184 случаев
- Тернопольская область - 28 673 случаев
- Харьковская область - 57 267 случаев
- Херсонская область - 11 087 случаев
- Хмельницкая область - 30 943 случаев
- Черкасская область - 24 776 случаев
- Черновицкая область - 34 432 случаев
- Черниговская область - 19 722 случаев
Напомним, Всемирная организация здравоохранения рассмотрела вопрос внедрения электронных сертификатов вакцинации от коронавируса.
Как сообщала "Страна", в Швейцарии в лаборатории ветеринарной медицины факультета Цюрихского университета впервые обнаружили Covid-19 у домашней кошки.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.