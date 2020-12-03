В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 3 декабря. За последние сутки заразилось еще 14 тысяч человек, излечилось 15 тысяч пациентов и скончалось 243.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 75 376 случаев

Винницкая область - 17 988 случаев

Волынская область - 25 121 случаев

Днепропетровская область - 40 966 случаев

Донецкая область - 24 175 случаев

Житомирская область - 30 630 случаев

Закарпатская область - 23 880 случаев

Запорожская область - 33 615 случаев

Ивано-Франковская область - 38 080 случаев

Киевская область - 40 427 случаев

Кировоградская область - 5 701 случаев

Луганская область - 6 610 случаев

Львовская область - 48 144 случаев

Николаевская область - 19 894 случаев

Одесская область - 47 920 случаев

Полтавская область - 23 926 случаев

Ровенская область - 32 223 случаев

Сумская область - 31 184 случаев

Тернопольская область - 28 673 случаев

Харьковская область - 57 267 случаев

Херсонская область - 11 087 случаев

Хмельницкая область - 30 943 случаев

Черкасская область - 24 776 случаев

Черновицкая область - 34 432 случаев

Черниговская область - 19 722 случаев

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рассмотрела вопрос внедрения электронных сертификатов вакцинации от коронавируса.

Как сообщала "Страна", в Швейцарии в лаборатории ветеринарной медицины факультета Цюрихского университета впервые обнаружили Covid-19 у домашней кошки.