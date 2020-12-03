Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 3 декабря. За последние сутки заразилось еще 14 тысяч человек, излечилось 15 тысяч пациентов и скончалось 243. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 75 376 случаев
  • Винницкая область - 17 988 случаев
  • Волынская область - 25 121 случаев
  • Днепропетровская область - 40 966 случаев
  • Донецкая область - 24 175 случаев
  • Житомирская область - 30 630 случаев
  • Закарпатская область - 23 880 случаев
  • Запорожская область - 33 615 случаев
  • Ивано-Франковская область - 38 080 случаев
  • Киевская область - 40 427 случаев
  • Кировоградская область - 5 701 случаев
  • Луганская область - 6 610 случаев
  • Львовская область - 48 144 случаев
  • Николаевская область - 19 894 случаев
  • Одесская область - 47 920 случаев
  • Полтавская область - 23 926 случаев
  • Ровенская область - 32 223 случаев
  • Сумская область - 31 184 случаев
  • Тернопольская область - 28 673 случаев
  • Харьковская область - 57 267 случаев
  • Херсонская область - 11 087 случаев
  • Хмельницкая область - 30 943 случаев
  • Черкасская область - 24 776 случаев
  • Черновицкая область - 34 432 случаев
  • Черниговская область - 19 722 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

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