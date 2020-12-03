В первый день зимы в США был установлен новый рекорд суточного прироста заразившихся коронавирусом. Положительный тест на новый вирус оказался у 160 652 американцев.

Такие данные приводятся на сервисе Worldometer.

"Чемпионами" по заражениям стали штаты Калифорния, Флорида и Иллинойс. Там выявлено свыше 9 000 случаев инфицирования в каждом.

1 декабря скончались 2 297 пациентов.

Всего за время пандемии в США заразились 14 271 166 человек. Из них 279 334 умерли от осложнений. Выздоровели 8 424 398 американцев.

Для сравнения, в конце октября в США за сутки коронавирус находили примерно у 90 тысяч человек.

А в начале ноября эта цифра значительно выросла: "короной" заражаться стали по 120 тысяч и более человек в сутки.