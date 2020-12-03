Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что виной поражения "Ювентусу" со счетом 0:3 стал юный возраст футболистов и маленький опыт, однако с каждой игрой они все больше учатся.

Об о рассказал в эфире теле канала "Футбол", сообщает UA football.

"Не могу сказать, что мы плохо играли, но наши ошибки в обороне в итоге сказались на счете. У нас было несколько моментов, которые мы не довели до конца. Сказалась индивидуальная сила игроков "Ювентуса". Очень сложно играть в обороне, когда у тебя 21-летние и 18-летние игроки. Допущенные ошибки были фатальными. У "Ювентуса" было 6 моментов – 3 они не забили. Есть моменты, когда наши молодые игроки не принимают правильных решений. Например, при 0:1 во втором тайме мы контролировали мяч, хорошо играли. Но одна ошибка – Попов ввел мяч в центре, обрезался, и сразу пошла контратака соперника и мы пропустили. Эти моменты мы не должны допускать. Я говорю игрокам, что они не должны нарушать принципов игры", - заявил он.

На вопрос о том, почему "Динамо" начинает играть в Лиге Чемпионов хуже, чем в чемпионате, Луческу сказал, что все дело в опыте и уровне ведения игры. По его словам, самая главная игра сейчас - против "Ференцвароша", так как это даст шанс выйти в евровесну.

"Это отсутствие опыта. Я говорю ребятам, что мы постоянно играем на 50%: первый тайм с "Барселоной", первый тайм с "Ювентусом" дома, первый тайм в Будапеште – мы все время не доводим до конца. Мы растем, развиваемся, это огромный опыт для наших молодых игроков. Я ребятам говорил, что игроки "Ювентуса" мощные, хорошо оснащены, но они не играют в короткие передачи, им нужны свободные зоны для развития атак. Мы не давали этих возможностей за исключением тех ошибок, когда позволили сопернику приблизиться к воротам и забить голы", - добавил тренер.

Напомним, в среду, 2 декабря, в Турине состоялась игра 5-го тура Лиги Чемпионов между киевскими динамовцами и футболистами местного "Ювентуса", где впервые в истории мирового футбола главным арбитром была женщина.

Как сообщала "Страна", наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом" отметил высокий уровень туринской команды, однако указал, что коронавирус сильно ослабил клуб.