Группа ученых из старейшего парижского университета Сорбонна предложила запретить или ввести ограничения на продажу в Европе некоторых солнцезащитных кремов. С помощью такой меры они надеются спасти исчезающие кораллы.

Результаты их исследования о влиянии косметики на водные организмы опубликовано на портале Nature.com.

По словам ученых, коралловые рифы сейчас переживают беспрецедентное сокращение. Оно вызвано несколькими антропогенными факторами, включая глобальное потепление, вылов и загрязнение океана. Среди загрязняющих воду субстанций одной из самых вредных являются компоненты солнцезащитных кремов, концентрация которых высока на популярных курортах.

Влияние косметических средств на кораллы до сегодняшнего дня было изучено относительно мало. Ученым же удалось установить, что компоненты кремов замедляют рост кораллов, обесцвечивают ихили даже приводят к их гибели.

Особенно пагубна для кораллов косметика с такими веществами, как 2-этилгексилсалицилат, бензофенон-3 и октокрилен.

Исследователи отметили, что продажу и распространение солнцезащитных кремов, содержащих оксибензон или октиноксат,были запрещены на Гавайских островах. Также в последнее время ограничили использование кремов, токсичных для рифов, в Палау.

То же самое ученые считают целесообразным сделать в Европе.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые прогнозируют гибель почти всех коралловых рифов в ближайшие двадцать лет.

Мы также писали об упомянутом в исследовании запрете солнцезащитных кремов в Палау.