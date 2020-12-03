Рекорд смертности в России. Фото: flickr

В России, которая обещает начать делать прививки населению с момента появления вакцины, за последние сутки был установлен рекорд смертности от коронавируса - 589 человек. 

Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в Telegram-канале.

Так, показатель в 589 умерших вследствие осложнений от коронавируса оказался рекордным с начала пандемии. Известно, что 82 из них были жителями Санкт-Петербург, 75 — москвичи и 32 жили в Московской области.

Всего в этом году от коронавируса только по официальным данным скончалось 41 053 человека, 2 347 401 пациент переболел инфекцией. Прежний рекорд смертности был зафиксирован первого декабря, когда умерло 569 россиян. 

Смертность от коронавируса

Напомним, Путин планирует начать масштабную вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе. В начале прививки будут получать первые две группы риска - учителя и врачи.

Как сообщала "Страна", в Омской области России у свиней на одном из личных подсобных хозяйств (ЛПХ) выявили вспышку африканской чумы. Также выяснилось, что хозяин животных кормил их отходами из больницы, где лечат зараженных коронавирусом.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.