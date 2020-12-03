В России, которая обещает начать делать прививки населению с момента появления вакцины, за последние сутки был установлен рекорд смертности от коронавируса - 589 человек.

Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в Telegram-канале.

Так, показатель в 589 умерших вследствие осложнений от коронавируса оказался рекордным с начала пандемии. Известно, что 82 из них были жителями Санкт-Петербург, 75 — москвичи и 32 жили в Московской области.

Всего в этом году от коронавируса только по официальным данным скончалось 41 053 человека, 2 347 401 пациент переболел инфекцией. Прежний рекорд смертности был зафиксирован первого декабря, когда умерло 569 россиян.

Напомним, Путин планирует начать масштабную вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе. В начале прививки будут получать первые две группы риска - учителя и врачи.

Как сообщала "Страна", в Омской области России у свиней на одном из личных подсобных хозяйств (ЛПХ) выявили вспышку африканской чумы. Также выяснилось, что хозяин животных кормил их отходами из больницы, где лечат зараженных коронавирусом.