Вдобавок к поражению многих внутренних органов COVID-19 может вызвать еще одно крайне неприятное последствие.

Как сказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, перенесшие болезнь даже в легкой форме могут преждевременно постареть.

Ее слова приводит РИА Новости.



Баранова привела статистику, согласно которой даже при слабо выраженных симптомах у 70 процентов переболевших наблюдали патологию некоторых внутренних органов.

фМедик пояснила, что обычно такие диагнозы бывают у 60-летних людей, однако у перенесших COVID-19 подобные проблемы замечали уже в 40-летнем возрасте.



Баранова сделала вывод, что коронавирус "забирает ресурсы и приближает старость". При этом, добавила она, последствия заболевания необходимо тщательно изучить.

Предположение Барановой подтвердил российский биофизик и геронтолог Игорь Артюхов.



"Бессимптомное течение болезни – это значит, что организм не реагирует. Может быть, потому, что очень слабая вирусная нагрузка, а может, не способен прореагировать. Бессимптомное течение совершенно не значит безопасное. И, действительно, поражаются многие органы, и поражения похожи на те, которые связаны со старением… Он поражает многие органы, включая и сердечную мышцу, и нервную систему, и головной мозг. Рано говорить, какие из этих повреждений окажутся обратимыми, а какие - нет", ‒ сказал Артюхов.



Он напомнил, что COVID-19 ‒ не единственное заболевание с подобными последствиями.



"Тот же ВИЧ вызывает ряд изменений, похожих на старение. Герпес, по многим предположениям, способствует развитию таких болезней, как болезнь Альцгеймера ‒ старческое повреждение головного мозга… Могут обнаружиться и дальнейшие симптомы. Коронавирус мало изучен, потому что пока его некогда особо изучать, а надо лечить. А если мы говорим о долговременных последствиях коронавируса, то, естественно, потребуется много времени, чтобы их изучить последствия вируса", – отметил геронтолог.

Ранее ученые называли наиболее уязвимый для коронавируса возраст.

"Страна" также писала о трех возрастах - переломных этапах в старении человека.