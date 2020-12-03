Бывший президент Франции Жискар д'Эстен скончался после очередной госпитализации в возрасте 94 лет. Он считался самым пожилым живым экс-главой республики.

Об этом сообщает Europe 1.

"Бывший президент республики Валери Жискар д'Эстен был принят в воскресенье вечером в кардиологическое отделение в Туре. В возрасте 94 лет Валери Жискар д'Эстен, который останавливался в своем поместье в Отоне, в Луар-э-Шер, был помещен в "кардиологическое отделение" больницы Тура", - указано в сообщении со ссылкой на близких экс-президента.

До этого бывшего гаранта пришлось госпитализировать 20 ноября из-за проблем с сердцем, после чего врачи отмечали его быструю поправку и не сомневались, что угрозы жизни больше нет. До этого д'Эстен попал в больницу в сентябре из-за поражения легких, однако коронавирус медики исключили.

Экс-президент, который в этом году отпраздновал 94-летие, занимал должность главы Франции с 1974 по 1981 год. Во время правления Жискар д’Эстена были предприняты масштабные государственные проекты, в частности, сооружение скоростных железных дорог TGV и строительство АЭС. Д’Эстен принимал активное участие в создании европейской конституции, а на родине его называют l’Ex (Экс) - на протяжении четверти века, с 1981 по 2007 год, он являлся единственным живым экс-президентом Франции. В 2004 году Жискар побил рекорд Эмиля Лубе по самому долгому пребыванию в статусе экс-президента, который после ухода с должности прожил прожил 23 года, а в 2017 году - и рекорд по достижению наибольшего возраста среди экс-президентов.

Он был лауреатом премии Нансена 1979 года и славился близкими отношениями с Брежневым. Стоит отметить, что в 2018 году бывшего президента обвинили в домогательствах к журналисту.

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