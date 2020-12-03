Трамп заявил о продолжении подсчета "законно поданных" бюллетеней на выборах президента США
Действующий президент США Дональд Трамп дал почти часовой брифинг. Во время выступления он заявил, что процесс подсчета голосов на выборах должен продолжаться, и пообещал обеспечить подсчет всех законно поданных бюллетеней.
Видеозапись монолога опубликована в соцсетях главы Белого дома, в частности, в Фейсбук.
По словам президента, он "намерен защитить избирательную систему" страны.
Также Трамп вновь обвинил демократов в систематических махинациях на состоявшихся 3 ноября выборах президента.
Между тем генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что министерство юстиции не обнаружило к настоящему времени нарушений на выборах президента такого размаха, которые могли бы поставить под сомнение победу Джо Байдена.
Как писала "Страна", Трамп довольно прозрачно намекнул о своем решении принять участие в выборах-2024, в том случае если Джо Байден будет признан победителем в этом году.