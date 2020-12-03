Действующий президент США Дональд Трамп дал почти часовой брифинг. Во время выступления он заявил, что процесс подсчета голосов на выборах должен продолжаться, и пообещал обеспечить подсчет всех законно поданных бюллетеней.

Видеозапись монолога опубликована в соцсетях главы Белого дома, в частности, в Фейсбук.

По словам президента, он "намерен защитить избирательную систему" страны.

Также Трамп вновь обвинил демократов в систематических махинациях на состоявшихся 3 ноября выборах президента.

Между тем генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что министерство юстиции не обнаружило к настоящему времени нарушений на выборах президента такого размаха, которые могли бы поставить под сомнение победу Джо Байдена.

Как писала "Страна", Трамп довольно прозрачно намекнул о своем решении принять участие в выборах-2024, в том случае если Джо Байден будет признан победителем в этом году.