Прикарпатский поселок Ворохта атакуют волки, они уничтожают местных домашних животных.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Хищники опасно приблизились к человеческим домам. Их жертвами уже стали более десятка домашних собак. До сих пор такого местные жители не припомнят", - говорится в сюжете.

Местные жители говорят, что такого не видели, когда волки подбираются так близко к человеку.

Как правило волки стаями собираются в конце декабря, когда у них период спаривания, но теперь они пришли к жилью много раньше.

Местные власти решили волков, которых стало в три раза больше в лесах Прикарпатья, частично отстрелять.

Ранее "Страна" рассказывала, как осмелевшие без людей волки Чернобыльской зоны стали выходить на охоту днем.

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