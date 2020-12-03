В ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады поддержали законопроект №4334, который сократит количество печатных изданий с решениями Рады, что поможет сэкономить деньги.

Об этом сообщается в соответствующем документе в пресс-службе Рады.

Так, 246 народных депутатов проголосовало за публикацию решений парламента исключительно в газете "Голос Украины" и на сайте ВР с первого января следующего года. Пока что решения публикуются также в Ведомостях Рады.

Накануне Вестминстерский фонд за демократию и Проект ЕС-ПРООН по парламентской реформе пересмотрел институционально-функциональный анализ деятельности парламента и указал пункты, на которых можно было бы сократить расходы.

Напомним, Верховная Рада на заседании в среду, 2 декабря, поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий легализацию криптовалют в Украине.

Как сообщала "Страна", 3 декабря на голосование в Верховной Раде будет вынесен законопроект, разработанный парламентской рабочей группой, о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновниками.