Российская полиция опросила свидетелей по делу о смерти занимавшейся проституцией Валентины Григорьевой и отпустила блогера Станислава Решетникова, который вел стрим на фоне ее тела.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации канала, пока нет оснований для возбуждения уголовного дела против блогера, известного под псевдонимом Reeflay, так как не установлена точная причина смерти молодой женщины. В ближайшее время будет проведена экспертиза, но по внешним признакам можно предварительно заключить, что смерть Григорьевой не носила криминального характера.

В ночь на 2 декабря Григорьева принимала участие в трэш-стриме - формате, при котором участники за деньги должны выполнять задания зрителей в прямом эфире. Во время стрима женщина внезапно умерла, но Решетников продолжал демонстрировать ее тело в кадре и общаться со зрителями блога.

Как сообщала "Страна", незадолго до смерти Григорьева призналась, что беременна, и показала живот.