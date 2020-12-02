В Польше на стройке погиб украинец, на которого упала тяжелая металлическая конструкция.

Об этом пишет газета Wrocław.

Инцидент произошел во вторник, 1 декабря, в польском городе Вроцлав. Украинцев работал на строительной площадке и занимался разгрузкой материалов.

По имеющейся информации, украинец упал с высоты, после чего был раздавлен тяжелыми металлическими конструкциями, которые сорвались следом. От полученных травм он погиб на месте.

К месту стройки вылетел медицинский вертолет, однако по прибытию медики смогли лишь констатировать смерть украинца.

Сообщается, что на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливали причины и обстоятельства смерти рабочего.

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