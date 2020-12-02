Заместитель главного врача Англии Джонатан Ван Там заявил, что коронавирус, скорее всего, не удастся искоренить никогда. Он сохранится в человеческой популяции как сезонное заболевание даже при вакцинации.

Слова специалиста цитирует РИА Новости.

"Я не думаю, что коронавирус будет когда-либо искоренен. Я думаю, что он может сохраниться как сезонная проблема... Те привычки, которые мы усвоили сейчас (использование масок и санитайзера) могут сохраниться", - сказал Ван Там на брифинге 2 декабря.



По мнению врача, наиболее опасными с точки зрения заражений коронавирусом остаются помещения с плохой вентиляцией, переполненные людьми пространства и места близкого контакта, особенно в помещениях.

"Это все способы передачи", - сказал Ван Там.

Как писала "Страна", Великобритания сертифицировала вакцину от коронавируса. Минздрав Соединенного Королевства сообщил, что разрешение на использование получила вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech.

Мы также приводили статистику, что в Украине Covid-19 переболело около 3% населения.