У побережья США подобрали мужчину, который чудом не утонул за двое суток дрейфа в море. Его яхта перевернулась и по какой-то причине не утонула, что дало возможность держаться на плаву.

Об этом сообщила Береговая охрана США в Twitter.

Поиски Стюарта Би начались еще 27 ноября, когда он так и не вернулся в порт. Экипаж грузового судна "Анхелес" заметил дрейфующий в 134 километрах от суши кусочек яхты, который оказался ее дном.

"Это действительно невероятный результат поисков, который показывает взаимодействие всех моряков и нашей общины. Спасибо нашим партнерам из миссии, которые начали действовать, и всем, кто обещал найти и спасти мистера Би", - заявил капитан спасательной миссии Марк Влаун.

По информации Delaware Online, спасенного доставили в порт Уилмингтон первого декабря. В качестве благодарности он обнял каждого члена экипажа, который стал его спасителем. В береговой охране тем временем отметили, что яхта перевернулась по техническим причинам.

"У меня там случился инцидент. Это было довольно ужасно", - рассказал он.

Напомним, в городе Черноморск в Одесской области при попытке спасти двух тонущих друзей утонул 16-летний парень. Он бросился спасать своих друзей, но сам погиб. Остальных подростков смогли спасти.

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