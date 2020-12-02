Компания Google представила в картах новую опцию, позволяющую просматривать новости заведений сферы обслуживания, расположенных в городе пользователя.

Об этом сообщает Engadget.

Новая опция поможет информировать о таких событиях как открытие новых ресторанов и изменения в обслуживании.

В приложении карт новая опция расположена на вкладке "Что рядом?" и охватывает все последние обзоры, фотографии и публикации, которые в приложение прислали местные эксперты, а также люди, которых может знать пользователь, и предприниматели.

Если пользователь следит за соседним магазином или рестораном, он будет получать от них обновления через ленту. Например, Карты будут сообщать о новом блюде в меню заведения питания.

По данным Google, эта опция поможет местному бизнесу лучше коммуницировать с клиентами.

"Во время раннего тестирования ленты сообщества мы проследили, что сообщения предпринимателей пользователи читают в два раза чаще, чем до обновления. Теперь больше людей смогут посмотреть детали о работе заведений, как вот есть ли в кафе места на открытом воздухе, или имеет ли оно "счастливые часы", - заявили в компании.

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