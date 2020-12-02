В Украине, где катастрофически падает уровень вакцинации детей, собираются на законодательном уровне урегулировать вопрос презумпции согласия на проведение профилактических прививок у подрастающего поколения.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Минздрава.

В ЦОЗ напомнили, что иммунизация населения - это вопрос национальной безопасности, а здоровье украинцев зависит от уровня охвата прививками в стране.

В связи с этим в Украине подготовлен законопроект № 4142 "О системе общественного здоровья", который предлагает сместить приоритет от лечения к политике укрепления здоровья и профилактики болезней. Одной из главных новаций в этом законопроекте является переход к презумпции согласия на вакцинацию.

Сегодня родители или законные представители ребенка перед вакцинацией должны заполнить несколько документов, в частности информированное согласие на проведение прививки или туберкулинодиагностики.

Новый законопроект упростит эту процедуру. Предлагается делать профилактические прививки после медицинского осмотра в случае отсутствия у человека медицинских противопоказаний. Если же лицо и (или) его законные представители отказываются от обязательных профилактических прививок, врач обязан взять у них письменное подтверждение об отказе, а в случае нежелания дать такое подтверждение - засвидетельствовать это актом в присутствии свидетеля.

Итак, родители или законные представители ребенка будут писать заявление только в случае отказа от прививки. При этом их ознакомят с рисками, и они возьмут ответственность за такое решение на себя.

Это упростит доступ к вакцинации и увеличит охват прививками детей, в частности в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха: в них будут зачислять при наличии соответствующей выписки из медицинской карточки учреждения здравоохранения, в котором ребенок находится под контролем.

В ЦОЗ отметили: родителям следует помнить, что любая прививка безопаснее, чем заболевание, от которого она защищает. Своевременная и полная вакцинация защищает всех людей от серьезных и потенциально смертельных недугов.

Ранее "Страна" подробно разбирала законопроект, который упомянули в ЦОЗ.

Мы также рассказывали, какие коррупционные схемы сделает возможным этот законопроект.