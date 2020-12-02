Президент Владимир Зеленский подписал указ №528/2020 "Об обеспечении выполнения Украиной резолюций Совета безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращения ее использования в террористических целях".

Как говорится в тексту указа № 526/2020, обнародованного на официальном сайте Офиса президента, "с целью обеспечения выполнения Украиной резолюций Совета безопасности ООН от 28 апреля 2004 года № 1540 (2004), от 27 апреля 2006 года № 1673 (2006), от 25 апреля 2008 года № 1810 (2008), от 20 апреля 2011 года № 1977 ( 2011), от 29 июня 2012 № 2055 (2012) и от 15 декабря 2016 № 2325 (2016) (резолюции Совета безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращения ее использования в террористических целях) постановляю:

1. Возложить в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН от 28 апреля 2004 года № 1540 (2004) и от 15 декабря 2016 № 2325 (2016) на Министерство иностранных дел Украины функции координатора выполнения резолюций Совет безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращения его использования в террористических целях".

Кроме того, Кабинет министров Украины должен "определить министерства, другие центральные органы исполнительной власти, на которые в соответствии с компетенцией возлагается выполнение обязательств по резолюциям Совета безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращения ее использования в террористических целях".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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