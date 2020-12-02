Известный юрист Андрей Портнов прокомментировал освобождение из под стражи скандального застройщика Микитася после того как он в интересах НАБУ дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Комментарий опубликован в Телеграм-канале Портнова.

Ситуацию с освобождением Микитася Портнов сравнил с договором купли-продажи, когда продавец передаёт свой товар в собственность покупателю, а покупатель принимает товар и платит за него.

"И вот точно такой случай произошёл сегодня с НАБУ, начальник которого Сытник (продавец) официально продал товар - уголовное дело одного из ключевых воров команды Порошенко Микитася (покупатель), получив взамен достаточно дешевый и бесперспективный донос на чиновника офиса президента Татарова, четыре месяца системно доказывавшего, что Сытник - находящийся под внешним управлением государственный преступник", - написал юрист.

По мнению Портнова, теперь нужно следственным путем определить, нет ли в продаже "дела Микитася" товара личной выгоды продавца (то есть Сытника), забывшего пояснить обществу, чем именно была выгодна эта продажа для государства.

"А если ещё проще - то Сытник выменял сегодня десятки тысяч квадратных метров украденной у украинцев жилплощади на возможность отомстить своему критику за публичные обвинения в коррупции", - намекнул Портнов на махинации Микитася с квартирами Нацгвардии.

Ранее "Страна" сообщала, что Микитась вышел на волю.

Мы также приводили комментарий Олега Татарова об этой ситуации.

Подробный анализ этого скандала читайте в нашей статье "Почему НАБУ завело дело на замглавы ОП Татарова и какие будут последствия".