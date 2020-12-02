ООН исключила каннабис из перечня веществ, требующих самого жесткого контроля
Комиссия ООН по наркотическим веществам исключила каннабис из списка наиболее опасных наркотиков. Речь идет об исключении каннабиса из Списка IV Единой конвенции о наркотиках 1961 года - перечня веществ, требующих наиболее жесткого контроля.
Об этом сообщает соответствующий пресс-релиз организации.
Большинство стран проголосовало "за" исключения каннабиса из списка, Украина воздержалась, Россия высказалась "против".
Всего 27 членов комиссии проголосовали за такое решение и 25 выступили против, один воздержался.
Комиссия, о которой идет речь - главный орган ООН по вопросам законов в области психоактивных веществ. В состав комиссии входят 53 государства.
По ее решению, каннабис больше не числится в одном ряду с такими веществами, как сильнодействующий опиоид фентанил.
Как полагают эксперты, во многих странах, которые ориентируются на ООН в реформах своих законодательств, станет легче изучать каннабис и его производные с медицинской и научной точки зрения.
Предложение вывести каннабис из списка с тяжелейшими наркотиками поступило от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вместе с этой рекомендацией обсуждались еще пять пунктов по ослаблению контроля над производными этого растения, однако ни один из них комиссия не приняла.
Медицинское применение лекарственных препаратов, содержащих каннабиоиды, разрешено в ряде стран, включая Австралию, Австрию, Бельгию, Германию, Францию, Великобританию, Швейцарию, Испанию, Канаду, США, Израиль.
Напомним, в США увеличилось число штатов, которые легализовали использование марихуаны в рекреационных целях для людей старше 21 года. Так, жители Монтаны и Южной Дакоты проголосовали в ходе выборов за такое решение так же, как американцы из Аризоны и Нью-Джерси.
Как сообщала "Страна", в США тысячи людей праздновали победу на выборах Джо Байдена, а в воздухе ощущался запах алкоголя и марихуаны.