Комиссия ООН по наркотическим веществам исключила каннабис из списка наиболее опасных наркотиков. Речь идет об исключении каннабиса из Списка IV Единой конвенции о наркотиках 1961 года - перечня веществ, требующих наиболее жесткого контроля.

Об этом сообщает соответствующий пресс-релиз организации.

Большинство стран проголосовало "за" исключения каннабиса из списка, Украина воздержалась, Россия высказалась "против".

Всего 27 членов комиссии проголосовали за такое решение и 25 выступили против, один воздержался.

Комиссия, о которой идет речь - главный орган ООН по вопросам законов в области психоактивных веществ. В состав комиссии входят 53 государства.

По ее решению, каннабис больше не числится в одном ряду с такими веществами, как сильнодействующий опиоид фентанил.

Как полагают эксперты, во многих странах, которые ориентируются на ООН в реформах своих законодательств, станет легче изучать каннабис и его производные с медицинской и научной точки зрения.

Предложение вывести каннабис из списка с тяжелейшими наркотиками поступило от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вместе с этой рекомендацией обсуждались еще пять пунктов по ослаблению контроля над производными этого растения, однако ни один из них комиссия не приняла.

Медицинское применение лекарственных препаратов, содержащих каннабиоиды, разрешено в ряде стран, включая Австралию, Австрию, Бельгию, Германию, Францию, Великобританию, Швейцарию, Испанию, Канаду, США, Израиль.

Напомним, в США увеличилось число штатов, которые легализовали использование марихуаны в рекреационных целях для людей старше 21 года. Так, жители Монтаны и Южной Дакоты проголосовали в ходе выборов за такое решение так же, как американцы из Аризоны и Нью-Джерси.

Как сообщала "Страна", в США тысячи людей праздновали победу на выборах Джо Байдена, а в воздухе ощущался запах алкоголя и марихуаны.