Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что власти страны, вероятно, будут вынуждены в ближайшие годы урезать ассигнования на военные нужды.

Его слова цитирует ТАСС.

Он спрогнозировал, сто США как минимум прекратят наращивать военные расходы.

"Мы должны вернуться в реальный мир применительно к национальному бюджету, понять, что, вероятно, произойдет в не столь отдаленном будущем. И я подозреваю, что в лучшем случае начнется прекращение увеличения бюджета Пентагона. Резонной выглядит и перспектива того, что он в действительности может существенно уменьшиться", - заявил военачальник во время интернет-семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.

Милли объяснил, что военное строительство зависит от состояния национальной экономики, а она в США переживает не лучшие времена. Это связано с пандемией, ростом безработицы и некоторыми другими факторами.

"Я ожидаю в предстоящие годы, что его (военного бюджета - Ред.) рост, скорее всего, прекратится. Возможно, он немного сократится", - повторил генерал.

По его мнению, Министерству обороны США придется в такой ситуации пересматривать приоритеты финансирования, оптимизировать расходы.

"Считаю, что в идеальном мире нам бы требовались устойчивые 3-5% реального роста для продолжения имеющихся у нас программ модернизации и поддержания боевой готовности и так далее. Таково желание. И нам бы хотелось устойчивого, предсказуемого, адекватного своевременно принятого бюджета каждый год. Однако это не обязательно произойдет. И я не ожидаю, что это произойдет", - отметил Милли.

При нынешнем президенте США Дональде Трампе американские военные расходы ежегодно увеличивались. В настоящее время бюджет Пентагона составляет порядка $722 млрд.

Как писала "Страна", две недели назад в Пентагоне выступили за окончание всех войн с участием США.

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