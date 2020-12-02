С 1 декабря в Украине изменился размер выплат алиментов за счет увеличения прожиточного минимума.

Об этом сообщили в Минюсте.

Отмечается, что для детей до 6 лет прожиточный минимум теперь составляет 1921 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2395 грн.

Соответственно, выросли и привязанные к этому показателю социальные пособия, выплаты, в том числе и алименты на детей.

Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Минимальный гарантированный размер алиментов теперь составляет:

для детей до 6 лет - 960,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет - 1197,5 грн.

Ранее "Страна" сообщала, что уплата алиментов не освобождает обоих родителей от дополнительных расходов.

Также мы писали, что Рада ввела в Украине индексацию алиментов.