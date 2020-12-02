С 1 декабря в Украине изменился минимальный гарантированный размер алиментов
С 1 декабря в Украине изменился размер выплат алиментов за счет увеличения прожиточного минимума.
Об этом сообщили в Минюсте.
Отмечается, что для детей до 6 лет прожиточный минимум теперь составляет 1921 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2395 грн.
Соответственно, выросли и привязанные к этому показателю социальные пособия, выплаты, в том числе и алименты на детей.
Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Минимальный гарантированный размер алиментов теперь составляет:
для детей до 6 лет - 960,5 грн;
для детей от 6 до 18 лет - 1197,5 грн.
Ранее "Страна" сообщала, что уплата алиментов не освобождает обоих родителей от дополнительных расходов.
Также мы писали, что Рада ввела в Украине индексацию алиментов.