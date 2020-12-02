На жительницу Мелитополя, что в Запорожской области, полиция составила административный протокол за выгул миниатюрной собаки без поводка и намордника.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

После вызова соседей по улице Дружбы 222 полиция приехала на вызов о содержании собак, которые "доставляют неудобства". Протоколы составили на женщину с собакой миниатюрной породы и сиротских детей, которые приютили дворнягу.

Жительница не стала терпеть и решила изменить ситуацию, обратившись к членам административной комиссии, которые ограничились предупреждением и посоветовали собачнице зарегистрировать животное и получить соответствующий чип.

На фото собаки, которое продемонстрировала его хозяйка, предположительно, помесь корги. Для собак таких размеров намордники не нужны.

По ее словам, заявление соседей вызвано "соседскими войнами", поэтому в админкомиссии посоветовали женщине все же помириться с соседями. Стоит отметить, что штрафы за подобное нарушение составляют от 17 до 51 гривны.

Напомним, бездомная собака из Запорожской области, которую в 2018 году отравили догхантеры, переехала на Манхэттен и стала моделью для известного журнала Vogue.

Как сообщала "Страна", в Москве при загадочных обстоятельствах скончался 11-летний школьник. Тело мальчика нашли на лестничной клетке дома на северо-западе столицы РФ спустя менее часа после того, как он вышел погулять с собакой.