Сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото лошадей Пржевальского с высоты птичьего полета.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

На фото табун из примерно десятка лошадей пасется и гуляет по полу около леса, снимок сделан на квадрокоптер.

"Село Черевач - одно из любимых мест для встречи. Здесь часто можно увидеть наших красавцев Пржевальцев", - указано в сообщении.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото когда-то домашней лошади по имени Цыганка Аза, которая сбежала на свободу и уже второй год живет в табуне лошадей Пржевальского.

Как сообщала "Страна", работники Чернобыльского заповедника рассказали о необычных хищных птицах, поселившихся на территории Припяти и в других районах Зоны отчуждения - обыкновенных пустельгах.