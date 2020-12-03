Локдаун: народ за, власть против?

Карантин выходного дня официально отменен. Вчера правительство приняло решение по этому поводу, сопроводив его комментарием, что уже сейчас заболеваемость находится на уровне на 6 тысяч ниже, чем в момент введения локдауна по выходным. То есть следует понимать, что эксперимент получился удачным.

После отмены КВД Кабмин объявил о возвращении всей страны в оранжевую зону, которая предусматривает лишь ограничения для массовых акций и запрет на работу кафе/баров/ресторанов по ночам. А также ограничения по числу людей, которые занимаются в спортзалах и фитнес-клубах.

Что касается перспектив, то здесь ясности нет никакой. Есть только неофициальная информация, что до Нового года локдауна не будет. То есть правительство пытается делать вид, что, в принципе, все в порядке, и никаких экстраординарных мер больше не нужно.

Хотя на самом деле это не так. На вчерашнем же заседании Кабмина, отменившем карантин выходного дня, отменили и обязательную норму о 80%-м обеспечении коек в инфекционных отделениях кислородом – города не в состоянии пока ее выполнить, потому что негде закупать станции по его производству.

Между тем, истории об умирающих из-за нехватки кислорода больных знает уже вся страна, причем многие – не понаслышке. И не случайно, согласно опросу "Рейтинга", в Украине быстро растет число сторонников жесткого карантина – коронавирус для большинства граждан уже перестал быть "выдумкой власти", превратившись в реальную болезнь, с которой борются (и не всегда удачно) знакомые и родственники.

И это парадокс, когда 58% граждан поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, а власть не хочет его вводить, – ведь до сих пор все было наоборот. Судя по всему, вопрос действительно в деньгах - в бюджете нет резервов, чтоб пережить новый локдаун.

Замглавы ОП против директора НАБУ и внешнего управления

Разгорается конфликт, в эпицентре которого, с одной стороны, оказался замглавы Офиса президента Олег Татаров, с другой – директор НАБУ Артем Сытник. При этом и тот, и другой являются выразителями определенных сил в украинской политической элите и даже за пределами страны.

Правда, "за пределами страны" – это только о Сытнике, за которым стоит и мощное грантовое лобби в Украине, и пул западных посольств, и, собственно, руководство стран, представленных этими посольствами.

Что касается Татарова, его поддержка, в основном, находится в украинском обществе, в котором накапливается все большее недовольство прямым внешним управлением страны со стороны США и других стран Запада.

Есть определенная поддержка и в парламенте, где антикоррупционный комитет потребовал от Офиса генпрокурора отчитаться по уголовным делам против директора НАБУ.

Собственно, именно заявление об этих уголовных делах по Сытнику, которые прозвучали в субботу из уст замглавы ОП и стали причиной для войны, которую против него развязали Сытник и его ведомство. НАБУ вовсю копает под Татарова, пытаясь найти против него криминал, но пока все "накопанное" выглядит откровенно высосанным из пальца.

Но, похоже, Сытник уже закусил удила. Он пошел на сделку со скандальным застройщиком Микитасем, которого даже выпустил из СИЗО в обмен на показания против Татарова.

Для директора НАБУ сейчас важно уничтожить самого Татарова как политическую фигуру, поскольку крыть заявления замглавы ОП нечем. Все, о чем говорил Татаров, очевидно: и то, что по закону у Сытника нет права занимать свою нынешнюю должность, и то, что НАБУ через нынешнего директора управляется из-за рубежа, и то, что сам Сытник погряз в коррупции.

И исход этой борьбы будет крайне важным и показательным для развития ситуации в Украине.

Тюрьмы за декларации не будет?

Тем временем Зеленского убрали с "передовой" в антикоррупционном вопросе – о скандальном законе по электронным декларациям. Вчера на совещании представителей фракций парламента было решено, что сегодня депутаты будут рассматривать не президентский вариант законопроекта, а тот, который наработала рабочая группа Верховной Рады.

В общем-то, это логично: рабочая группа состояла из депутатов разных фракций, соответственно, у ее творения больше шансов набрать 226 голосов в зале. Однако это решение фактически означает, что власть согласилась с вердиктом Конституционного суда – и, соответственно, судей КС нужно теперь не распускать, а выписывать им благодарность.

Дело в том, что в законопроекте от рабочей группы (в отличие от президентского) вообще отсутствует тюремное заключение за недостоверные данные в декларациях (только штрафы и общественные работы, а также запрет занимать ту или иную должность).

Безусловно, подобное разрешение конституционного кризиса удовлетворит и Верховную Раду (которая примет закон без нарушений Конституции), и КС, да и Банковую тоже.

Однако уже очевидно, что с такой версией не согласятся ни прозападное антикоррупционное лобби, ни, собственно, Запад, – поскольку украинская политическая элита выскальзывает из петли, на которую ее подвешивали в течение нескольких лет. И дело тут вовсе не в том, что посольства G7 беспокоятся о спрятанных украинскими политиками доходах, – дело в том, что из рук Запада ускользает главный рычаг давления на нашу элиту.

А потому следует ожидать, что уже сегодня-завтра пул западных посольств выскажет "обеспокоенность" тем, что Верховная Рада "выхолащивает антикоррупционное законодательство". А дальше следует ожидать подключения тяжелой артиллерии в виде МВФ и брюссельского офиса ЕС, которые будут давить аргументом финансовой помощи.

Будапешт обвиняет Киев в провоцировании гражданской войны

Разгоревшийся позавчера скандал с давлением на закарпатских венгров со стороны власти и радикалов вышел на международный уровень.

Вчера посольство Венгрии выступило в защиту представителей своей диаспоры, спевших национальный гимн после украинского на сессии одного из сельсоветов Закарпатья.

Вчера же министр иностранных дел этой страны опубликовал обращение к своим коллегам из стран-членов НАТО, в котором заявил о политике запугивания украинских венгров, которую ведет официальный Киев.

Наконец, вчера же депутаты Европарламента от двух основных венгерских партий опубликовали заявление, в котором сказано, что "украинская власть создает на Закарпатье ситуацию гражданской войны", используя "методы сталинской тоталитарной системы".

Интересно, что на фоне всего этого появилась информация о том, что Минюст может запретить партию закарпатских венгров "КМКС" по формальным причинам. То есть, судя по всему, украинская власть не собирается останавливаться в своем давлении на венгерскую диаспору.

Очевидно, что надежды венгерского нацменьшинства на приход к власти Зеленского не оправдались. При нынешнем президенте ведется та же гуманитарная политика, что и при Петре Порошенко, которая нарушает все международные обязательства страны в этом вопросе.

И если Зеленский не вспомнит о том, чего от него ожидали его избиратели и его сторонники за рубежом, его ждет та же судьба, что и предшественника: международная изоляция и внутриполитический крах.

Насильственная украинизация торговли: рецепт сопротивления

Неоправдавшиеся надежды на Зеленского – это проблема не только закарпатских венгров, но и большинства страны. Одной из главных тем обсуждения вчера стало заявление мовного омбудсмена Тараса Кремня о том, что с 16 января следующего года вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

Конечно, Креминь всего лишь напомнил норму закона о госязыке, принятого при Порошенко, но очевидно, что мовный омбудсмен не только не тяготится обязанностью вводить тоталитарные нормы по всей стране, но и является инициативным их исполнителем.

А, собственно, тот факт, что сама должность Кремня продолжает существовать и что драконовский закон о насильственной украинизации набирает силу, – это уже претензия к Зеленскому. Все то, о чем заявляли вчера венгры, происходит из-за отсутствия у президента политической воли решить вопрос возврата к демократическим нормам в гуманитарной сфере.

И, поскольку власть обманула надежды избирателей, у них до следующих выборов есть только один способ борьбы с насильственной украинизацией – самоорганизация.

Все работники сферы обслуживания должны знать, что, хотя обязательное обслуживание на госязыке и вступает в силу с 16 января, штрафы за неисполнение будут брать только с июля 2022 года.

Все работники сферы обслуживания (а также школ, детсадов и госучреждений) должны знать, что никакой мовный инспектор или стукач не вправе требовать, чтобы служебное общение (то есть сотрудников между собой), а также общение с кем угодно вне рабочего процесса (то есть и общение учителей с учениками и родителями на переменах и после уроков) происходило на государственном языке.

А все покупатели должны помнить, что они вправе просить обслужить их на русском языке. Конечно, не стоит уподобляться сторонникам насильственной украинизации и требовать русский язык от тех, у кого родным является украинский, но большинство продавцов только скажет "спасибо", если покупатель избавит их от "языковой повинности".