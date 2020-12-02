Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" с управляемым ракетным оружием на борту покидает акваторию Черного моря, завершив патрулирование.

Об этом 3 декабря сообщается в Твиттер Шестого флота ВМС США.

"USS Donald Cook начал переход на юг в Средиземное море после успешного завершения патрулирования в Черном море в поддержку программы НАТО "Союзники и партнеры. Корабль вошел в Черное море 23 ноября и провел учения по противовоздушной обороне с союзниками по НАТО", - сказано в Твиттере флота.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об этом американском эсминце и разбиралась, что он делал в Одессе в прошлом году.

Мы также освещали прибытие "Дональда Кука" в Черное море в конце ноября, о чем упоминается в приведенном твите.