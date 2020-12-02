В Ивано-Франковске, где мэр выступил против ужесточения карантина, в апелляционный суд пришло заказное письмо с взяткой в конверте. Глава суда Богдан Гриновецкий заявил об инциденте в Высший совет правосудия и Офис генпрокурора.



Об этом сообщает местное издание "Фиртка".

Так, в суд поступило заказное письмо с заявлением от гражданина, а также в конверте с заявлением была тысяча гривен. Отмечается, что данный факт зафиксирован полицией и следственно-оперативной группой.

"Эти обстоятельства имеют признаки неправомерного влияния на апелляционный суд, поскольку в производстве суда находилась апелляционная жалоба на решение Рожнятовского районного суда об устранении препятствий в пользовании земельным участком", - говорится в обращении председателя.

Коллегия апелляционного суда рассматривала это дело 17 ноября.

"К своему заявлению председатель Ивано-Франковского суда добавил копии конверта, заявления и протокол осмотра места происшествия", - добавили в издании.



Ранее "Страна" сообщала, что во Львовской области сотрудника окружного административного суда поймали на взятке. Он вымогал три тысячи долларов, обещая повлиять на решение коллегии судей одного из апелляционных судов региона.



Также напомним, что в Киеве полковника ВСУ задержали в его же кабинете из-за требования взятки в 400 тысяч. В ведомстве отметили, что в данный момент продолжаются следственные действия.