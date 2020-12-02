В Закарпатской области местный житель решил предложить полиции 200 гривен взятки после нарушения ПДД. За это ему выписали штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Волынь".

По итогу заседания Старовыжевского районного суда было решено обязать 44-ленего жителя Закарпатской области выплатить штраф в размере 17 тысяч гривен за попытку предложить полиции взятку в 200 гривен.

На такие меры мужчина пошел после того, как его остановила полиция вследствие нарушения ПДД. Инцидент произошел 8 сентября в Старой Выжевке. После этого мужчина признал свою вину.

Тем временем правоохранители напомнили, что штраф в таком случае полагается вне завсимости от суммы предлагаемой взятки.

Напомним, на автодороге Кременчуг - Полтава правоохранители остановили Volkswagen Passat, 35-летний водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. В качестве взятки он предложил полиции свинью.

Как сообщала "Страна", в Кропивницком был пойман с поличным мужчина за попытку подкупа заместителя начальника полиции города. Он предложил копу две тысячи долларов США за возвращение изъятого автомобиля и закрытие уголовного производства.