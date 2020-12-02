В среду, 2 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в последние годы НАТО увеличил свое присутствие в Черноморском регионе.



Об этом он сообщил в ходе видео-пресс-конференции, которая состоялась по итогам двухдневного заседания министров иностранных дел альянса, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы увеличили присутствие в регионе, как в союзных странах, так и теснее работаем, предоставляя поддержку, нашим двум странам-партнерам - Грузии и Украине. Сегодня мессидж был очень четким – альянс готов и далее предоставлять больше практической помощи и поддержки в различных сферах", - добавил Йенс Столтенберг.



Ранее "Страна" сообщала, что в Черном море стартовали учения Sea Breeze-2020 с участием кораблей стран НАТО и Украины.



Также напомним, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что Украина готова вместе с НАТО разработать меры защиты Черноморского региона.