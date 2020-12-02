В среду, 2 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Венгрия самостоятельно найдут решение двустороннему конфликту, связанному с протестом Будапешта после проведения СБУ обысков на Закарпатье у представителя венгерской меньшинства, который подозревается в противозаконной деятельности.



Об этом он сообщает в ходе видео-пресс-конференции, которая состоялась по итогам двухдневного заседания министров иностранных дел альянса, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я не буду вдаваться в детали закрытой дискуссии на заседании министров, но я могу сказать, что хорошо известно, что есть двусторонний спор между Венгрией и Украиной и я надеюсь, что две страны будут способны его разрешить", - отметил Столтенберг.

По его словам, сегодняшнее заседание министров иностранных дел НАТО, в котом также принял участие и глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба для обсуждения ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе, "продемонстрировало, что мы способны продолжать укреплять наше партнерство с Украиной".

"Мы способны предоставлять больше помощи и способны встречаться на уровне министров, чтобы обсуждать вопросы, которые являются предметом общей обеспокоенности", - добавил Йенс Столтенберг.



Ранее "Страна" сообщала, что "общество венгерской культуры Закарпатья" (KMKSZ) отреагировало на обыски, проведенные Службой безопасности Украины у главы венгерского фонда "Эган Эде" Василия (Ласло) Брензовича. Также в организации прокомментировали проверку СБУ в связи с исполнением гимна Венгрии депутатами Сюртовской ОТГ. Все это они расценивают как давление на венгров.



Также напомним, что депутаты Европейского парламента от правящей партии Венгрии "Венгерский гражданский союз" ("Фидес") прокомментировали ситуацию с преследованиями венгров в Закарпатье. Политики заявили, что украинские власти создали в регионе ситуацию гражданской войны.