Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров прокомментировал "Стране" появившуюся в СМИ информацию о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины готовится его задержать и сделать подозреваемым по уголовному делу, связанному с застройщиком Максимом Микитасем.

Олег Татаров опроверг слухи о своей причастности к преступлениям.

"Распространяемые окружением главы НАБУ слухи о том, что я якобы причастен к каким-то преступлениям, а также о том, что меня якобы хотели задержать, не соответствуют действительности. Их распространение я связываю со своей публично озвученной позицией относительно работы руководства антикоррупционного органа. Сейчас работаю в штатном режиме", - сказал "Стране" Татаров.

Напомним, замглавы Офиса Зеленского в конце ноября сказал, что Артем Сытник не имеет морального права возглавлять НАБУ и должен уйти.

В Офисе президента объявили слова Татарова его личным мнением.