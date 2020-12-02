Во Львове, где девушка обвинила полицейских в изнасиловании, трое сотрудников правоохранительных органов избили двоих ветеранов АТО в центре Львова. Им выдвинуты подозрения в избиении.



Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Так, 16 ноября, в центре Львова на двух ветеранов АТО и волонтеров Андрея Мочурада и Виктора Баранника напали. По словам мужчин, к ним с кулаками бросились трое пьяных полицейских, которые были в гражданской одежде. Инцидент произошел на проспекте Свободы.



"Со спины напали трое молодых людей спортивного телосложения. Мне и Виктору нанесли телесные повреждения средней тяжести, в частности, сломаный нос, сломанные зубы, многочисленные ушибы и тому подобное. Нападение было без всякого повода в самом центре Львова", - рассказал один из пострадавших на своей странице в Facebook.



В данный момент, следствием установлено, что 16 ноября трое сотрудников полиции из Тернопольской, Черновицкой и Волынской области в нетрезвом состоянии и в нерабочее время во время внезапно возникшего конфликта нанесли телесные повреждения двоим мужчинам.

Полицейские, которые избили двух ветеранов, были в возрасте 19-20 лет.

Досудебное расследование проводит Территориальное управление ГБР во Львове. Нападавшим грозит лишение свободы сроком до 4 лет.



Ранее "Страна" сообщала, что в Виннице полицейский избил мужчину за отказ быть понятым. Уточняется, что полицейский предложил мужчине быть понятым при извлечении боеприпасов, а когда получил отказ - ударил его кулаком в лицо. Из-за этого пострадавший упал и ударился головой об асфальт.



Также напомним, что отдыхая в кафе, полицейский в Днепре расстрелял из пистолета начальника охраны заведения. В результате драки работник заведения получил тяжелые телесные повреждения. Сейчас он находится в медучреждении с многочисленными травмами.