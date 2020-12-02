Каждый день человек должен съедать больше 300 грамм овощей. Свежие и натуральные продукты улучшают качество и продолжительность жизни, а также делают организм более устойчивым к болезням.

Об этом Центр гражданского здоровья Украины написал на своей странице в Facebook.

Сообщают, что ежедневно человек должен употреблять в пищу 4-5 порций овощей. Для женщин примерный размер порции - объем одного кулака, а для мужчины- двух. Картофель не считается основным овощем. А кроме овощей желательно употреблять одну порцию бобовых в день, таких как фасоль, горох или чечевица.

"Что нам дает потребление овощей? Большинство овощей содержат огромное количество витаминов, минералов, пищевых волокон и в то же время полезные калории", - объяснили в Центре гражданского здоровья.

Кроме того отмечают, что мужчины обычно едят меньше овощей, чем женщины. Поэтому нужно увеличить количество овощей в рационе у мужской части населения.

Также Центр гражданского здоровья Украины придумал специальный кроссворд, с помощью которого можно увидеть название овоща, чтобы включить его в свой рацион и приглашает присоединиться к марафону, посвященному полезным привычкам #ЗдороваяУкраина.

Напомним, Украина входит в список стран, жители которой страдают от дефицита йода. чтобы получит этот микроэлемент нужно употреблять специальные продукты.

Также мы писали о 7 главных привычках здорового человека. В первую очередь нужно отказаться от вредных привычек.