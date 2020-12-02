В Международном аэропорту "Борисполь", правоохранители в очередной раз изъяли партию бриллиантов. На этот раз у двух украинок, которую те планировали ввезти в нашу страну с сокрытием от таможенного контроля.



Об этом сообщает Службы безопасности Украины (СБУ) в среду, 2 декабря.



Так, правоохранители получили информацию, что драгоценности планируют ввезти две украинки, которые возвращались домой из одной из стран Ближнего Востока.

"Правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 граммов в личных вещах женщин. Ориентировочная стоимость драгоценностей почти 17 млн гривен", - отмечают в пресс-службе.

Отмечается, что операция проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ во взаимодействии с пограничной и таможенной службами.



"В данный момент составляется протокол о нарушении таможенных правил, бриллианты изъяты правоохранителями", - добавили в СБУ.





Ранее "Страна" сообщала, что в Украину из Индии пытались незаконно провезти 90 карат черных бриллиантов. Их пытались выдать за синтетические камни стоимостью в 8 долларов.



Напомним, что на Печерске из квартиры промышленника вынесли почти 2 миллиона гривен и жемчуга с бриллиантами. Одной только наличности вынесли порядка двух миллионов гривен. Кроме этого воры завладели большим количеством изделий из желтого и белого золота с бриллиантами и жемчужными ожерельями.