Скандальный застройщик Максим Микитась вышел на волю из тюрьмы после того как пошёл на сделку с НАБУ и дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах.

Официально эту информацию пока не подтверждают, но на сайте и на странице в ФБ НАБУ уже появилась новость о том, что совладелец компании "Укрбуд" и экс-нардеп (фамилия не называется, но, очевидно, что речь идет о Микитасе) уже возместил ущерб в размере 50 млн гривен (из 81 млн).

Вероятно это и будет подавится как официальная причина его освобождения. Хотя реальная причина, по данным "Страны", другая: Микитась согласился участвовать в операции НАБУ против заместителя главы Офиса президента Татарова (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Как мы писали, суд взял Микитася под стражу с возможностью внесения залога весной.

Микитасю и еще семерым лицам инкриминировали участие в коррупционной схеме: в обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако позже Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева.

Стоимость этих квартир оказалась почти на 81,64 млн грн меньше цены квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.