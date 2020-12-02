Американскую корпорацию Apple обвиняют в предумышленном замедлении работы старых моделей iPhone. Европейская ассоциация по защите прав потребителей Euroconsumers обратилась в суд, требуя от корпорации около 180 млн евро компенсации.

Об этом пишет Financial Times.

Так, входящие в Euroconsumers организации планируют в ближайшее время подать иски в Португалии и Италии, а в Бельгии и Испании иски уже поданы. Речь идет о владельцах iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus. Euroconsumers требует компенсации около 60 евро для каждого владельца устаревшего смартфона.

"Потребители все больше недовольны тем, что продукция устаревает слишком быстро, модели iPhone 6 являются ярким тому примером", - сказала одна из представительниц Euroconsumers.

Отмечают, что в марте подобные претензии возникли у пользователей смартфонов Apple в США и компания согласилась выплатить $500 млн, но с обвинениями не согласилась. Американские хозяева старых моделей iPhone могут претендовать получение компенсации в размере $25 на человека.

В то же время, в августе, адвокаты Apple из Gibson Dunn & Crutcher назвали обвинения в адрес компании "фактически и юридически ошибочными" и утверждали, что Apple не стали бы намеренно портить опыт пользователей.

Напомним, Еврокомиссия через суд хочет оштрафовать компанию Apple на 13 миллиардов евро. Причиной стало получение незаконной налоговой помощи от Ирландии.

Также мы писали о том, Apple оштрафовали на 25 млн евро во Франции. В тот раз корпорация не предупредила пользователей о том, что обновление системы повлечет за собой замедление работы смартфонов.