В среду, 2 декабря, эксперты заявили, что по их прогнозам, 2020 год станет одним из трех самых жарких годов в истории.



Об этом сообщает пресс-служба Всемирной метеорологической организации ООН.

"Климатические изменения продолжили свой необратимый ход в 2020 году, который находится на пути к тому, чтобы стать одним из трех самых жарких годов в истории. 2011-2020 будет самым жарким десятилетием в истории", - отмечают в пресс-центре.

Так, несмотря на ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса Covid-19, концентрация парниковых газов в атмосфере в этом году продолжала расти.



Экстремальные температуры ученые регистрируют на земле, в море и в Арктике. В Австралии, Сибири, на западном побережье США и в Южной Америке бушевали лесные пожары, в Атлантике зафиксировали рекордное число ураганов, а в Африке и Юго-Восточной Азии наводнения привели к массовым переселениям.

"Средняя температура в мире в 2020 году должна быть примерно на 1,2 градуса выше доиндустриального уровня (1850-1900). Есть по меньшей мере один из пяти шансов, что к 2024 году эта разница превысит 1,5 градуса", - говорит генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

По его словам, правительствам стоит прилагать больше усилий в рамках Парижского соглашения по климату, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов.



Ранее "Страна" сообщала, что сентябрь-2020 стал одним из двух самых жарких в истории Киева. Среднемесячная температура воздуха сентября 2020 года в столице составила 18,4 градуса тепла, что превысило климатическую норму на 4,5 градусов.



Также напомним, что последние пять лет на Земле стали самыми жаркими в истории человечества. Так, среднемировые температуры с 2015 по 2019 годы оказались самыми высокими в сравнении с показателями за другие пятилетние периоды, собранными за всю историю метеонаблюдений.