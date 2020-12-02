По состоянию на среду, 3 декабря, цены на нефть эталонных марок повышаются. Причиной роста цен стала публикация данных Минэнерго США, которые показали снижение запасов нефти на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, согласно отчетам Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 679 тыс. баррелей - до 488,04 млн баррелей. В то же время товарные запасы бензина выросли на 3,49 млн баррелей и составили 233,64 млн баррелей. А коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,24 млн баррелей, до 145,87 млн баррелей.

Однако эксперты, которых опросило агентство Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,98 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:32 КСК в среду составляет $47,75 за баррель, что на $0,33 (0,7%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $44,89 за баррель, что на $0,34 (0,76%) выше уровня предыдущих торгов.

Кроме того, поддержку рынку оказали новости о том, что Великобритания стала первой страной, которая одобрила применение вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech. В Минздраве страны сообщили, что "вакцина станет доступной по Великобритании со следующей недели".

Тем временем, Bloomberg пишет, что страны ОПЕК+ продолжили консультации по телефону во вторник. Ранее министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Но неожиданно заседание было перенесено на 3 декабря в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Аналитики Fitch Ratings прогнозируют умеренное восстановление нефтяных цен в 2021 году.

"ОПЕК+ продолжит своевременно менять предложение, что должно снизить волатильность нефтяных цен, однако спрос вряд ли восстановится к концу (2021 - Ред) года", - считают эксперты.

Напомним, по итогам ноября мировая цена на нефть выросла почти на треть.

Также сообщалось, что в ОАЭ, в эмирате Абу-Даби нашли огромное месторождение нефти почти на 900 млрд долларов. Это месторождение нетрадиционной сырой нефти, по предварительным данным речь идет о бассейне объемом в 22 млрд баррелей.