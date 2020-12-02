Накануне заседания фракции партии "Слуга народа", которое проходит в Киеве 2 декабря, народный депутат Александр Дубинский пообщался с журналистами на тему Госбюджета-2021.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Журналисты спросили у нардепа, есть ли в парламенте голоса за бюджет (именно этот вопрос и будет обсуждаться на фракции).

Дубинский ответил, что мажоритарщикам нечего ответить своим избирателям на округах, так как денег на реализацию социальных проектов нет.

"Когда мажоритарщикики получат простой ответ на вопрос, будут ли фонды социально-экономического развития и государственный фонд развития направлены в округа? Потому что нам нечего ответить свои избирателям. Схематозов Шмыгаль нарисовал в бюджете много. Реальных денег на реализацию социальных проектов в бюджете нет. Поэтому соответственно нет и голосов", - заявил Дубинский.

Ранее "Страна" сообщала, что на заседание "слуг" собирались приехать упомянутый Шмыгаль, а также глава Минфина.

Мы также писали, что на текущей неделе Верховная Рада не будет заниматься бюджетом.