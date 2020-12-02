Каталонский футбольный клуб "Барселона" и его капитана Лионеля Месси оштрафовали за акцию футболиста в память о Диего Марадоне в матче чемпионата Испании.



Об этом сообщает со ссылкой на Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации газета AS.

Так, Месси придется заплатить 600 евро за нарушение дисциплинарного кодекса, который запрещает во время матчей показывать какую‑либо символику. Сам клуб при этом оштрафовали на 350 евро.

Отмечается, что гол Лео Месси сделал счет 4: 0 в игре "Барселоны" против Осасуны. Он забил на 72-й минуте встречи, и именно тогда аргентинец воспользовался возможностью, чтобы отдать дань уважения погибшему на прошлой неделе Диего Марадоне.



Месси снял свою футболку, под которой оказалась ретро-футболка аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз" с номером 10 на спине. В 1993 году Марадона сыграл за этот клуб пять матчей.



Ранее "Страна" сообщала, что у стадиона клуба "Бока Хуниорс" появилась стена памяти Марадоны. Поклонники футболиста разместили у стадиона цветы, символику клуба, плакаты, фотографии.



Также напомним, что появились фото, как болельщики разрисовали фасад Дома Бога, где провел детство Марадона. Возможно, его выкупят у владельцев под музей. На фасаде появилась надпись "Дом бога".