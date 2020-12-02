В четверг, 3 декабря, в Украине ожидают облачную погоду. Ночью температура упадет ниже нуля, а в некоторых регионах будет идти мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Западных регионах Украины дневную температуру воздуха прогнозируют от 0 до +3 градусов, а ночью похолодает до -1...-6. Ожидается средняя облачность, без значительных осадков.

В северной части страны днем ожидают от 0 до +2 градусов, а ночью мороз до -5. Также ожидают дождь, как в дневное, так в ночное время суток.

На востоке в некоторых регионах, в частности в Харьковской области, также прогнозируют снег и днем, и ночью. Температура днем упадет до -6, а днем потеплеет до +3.

Теплее всего будет в южных городах Украины - днем +6..+8 градусов, а ночью +3...-1. Значительных осадков не ожидаю

Напомним, в Украине ожидают снежный и морозный декабрь. Но с оттепелью перед Новым годом.

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