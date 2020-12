Участник американского шоу-проекта с показом мод Project Runway "предсказал" пандемию вируса Covid-19 еще за год до ее начала.



Об этом сообщает новостная газета Daily Star.



Так, в выпуске за апрель 2019 года дизайнер по имени Ковид Капур сшил для модели красный костюм в клетку и защитную маску с таким же принтом. Судьи проекта даже назвали маску "больной" - теперь это приобретает совершенно новое значение.



"Ролик с фрагментом передачи, который недавно всплыл в соцсетях, немало удивил пользователей. Большинство из них считают, что на шоу предсказали возникновение пандемии задолго до ее появления", - отметили в издании.



Отмечается, что сам Ковид Капур в разговоре с журналистами заявил, что это случайное совпадение и "игра судьбы".

2019 Project Runway had a contestant named Kovid who made a facial mask to go with his runway. pic.twitter.com/mWFlbMTqXX