Депутаты Европейского парламента от правящей партии Венгрии "Венгерский гражданский союз" ("Фидес") прокомментировали ситуацию с преследованиями венгров в Закарпатье. Политики заявили, что украинские власти создали в регионе ситуацию гражданской войны.

С заявлением, опубликованном на сайте "Фидес", эта политсила выступила совместно с депутатами Европарламента от Христианско-демократической народной партии (KDNP).

У европарламентариев вызвали возмущение обыски, проведенные СБУ у лидера венгров Закарпатья Василия (Ласло) Брензовича и возглавляемом им благотворительном фонде.

"Украинская власть создает на Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженных сил украинской властью против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье", - говорится в заявлении.

Депутаты считают обыски политически мотивированными и направленными на запугивание и давление. По их мнению, "скоординированные рейдерские действия против законных организаций венгерского меньшинства" напоминают "методы сталинской тоталитарной системы". Депутаты назвали такие действия неприемлемыми в государстве, где действует верховенство права.

"В стране, ассоциированной с ЕС, неоднократно заявлявшей о своем намерении интегрироваться в Европейский Союз и НАТО, такие события являются недопустимыми, поэтому мы выступаем с инициативой в Европейском парламенте, чтобы включить это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания", - заявили они.

Депутаты утверждают, что украинское правительство годами попирает права венгерского меньшинства. В частности, они вспомнили о принятии законов об образовании и о языке как пример нарушения прав национального меньшинства, которые "могут иметь серьезные последствия".

Как писала "Страна", кроме обысков в фонде, в регионе разгорелся и скандал с исполнением депутатов одной из закарпатских ОТГ венгерского гимна. На защиту этих депутатов встало посольство Венгрии.

А глава МИД Венгрии Петер Сийярто пожаловался НАТО на запугивание Киевом венгров Закарпатья.