Украинцам придется больше платить за холодную воду. НКРЭ уже одобрила соответствующие решения для ряда водоканалов. Окончательное решение будет принято после открытых слушаний на местах. Но во многих городах слушания уже прошли, и местные власти за редким исключением высказались за рост тарифов. А некоторые даже просят НКРЭ "ускорить их введение".

Изменения по тарифам коснутся большинства крупных водоканалов, страны в частности, в Одессе, Киеве, Ужгороде, Херсоне, Виннице, Луцке, Полтаве, Черновцах, Харькове, Николаеве, Сумах, Ивано-Франковске, Львове, Днепре, Запорожье, Житомире, Черкассах. Также прописаны изменения в тарифах для части водоканалов в райцентрах (Белая Церковь, Бровары, Ирпень, Кривой Рог, Умань и др.).

В среднем подорожание составит 20%. Но, к примеру, в Житомире - больше чем на 30%, а в Хмельницком - на 10%.

Сама история с подорожанием воды не нова. Водоканалы подали новые расценки на утверждение с обоснованием еще в мае этого года.

Но тогда власти во многих городах заявили, что никакого повышения цен не будет. В частности, успокоил киевлян мэр столицы Виталий Кличко, заявив, что нет никаких причин для пересмотра тарифов.

Эксперты прогнозировали, что отсрочка по тарифам на воду связана с местными выборами. Дескать, как только они пройдут, ценники вырастут. Что и происходит сейчас.

"Страна" разбиралась как в Украине изменятся тарифы на холодную воду и сколько придется платить.

Новый ценник на воду

НКРЭ прописала новые тарифы для большинства украинских водоканалов, которые являются ее лицензиатами.

В частности, по Одессе новый тариф на централизованное водоснабжение составит 13,4 гривен за куб без НДС, а на водоотвод - 11,2 гривны за куб.

По "Киевводоканалу" новый тариф составит 10,97 гривен и 9,86 гривен соответственно. В Ирпене ценник на воду взлетит до 9,6 гривен на воду и до 15, 96 гривен за куб на водоотвод.

В Мелитополе - до 12,94 и 16,2 гривен соответственно, в Днепре - до 12,26 гривен и 8,46 гривен, в Кривом Роге - до 10,8 гривен и 10,77 гривен.

В Чернигове за куб холодной воды придется платить 11,62 гривен, а за водоотвод — 11,59 гривен. В Житомире — 11,74 гривен и 13,15 гривен соответственно.

В Ужгороде новые тарифы составят 20,55 гривен на воду и 10,93 гривен за куб на водоотвод.

В Черкассах — 11,59 гривен и 9,74 гривен, В Хмельницком — 10,74 гривны и 10,22 гривны, В Херсоне — 12,45 гривен и 11,71 гривен соответственно.

Более подробно с новыми тарифами на воду можно ознакомиться здесь. При этом тарифы указаны без НДС, то есть, для потребителя они будут еще на 20% выше,

В некоторых городах местные власти отказались повышать ценник на воду. В частности, Мелитопольский городской совет просит НКРЭ оставить тарифы для водоканала на уровне существующих: 6,81 на воду и 10,58 на водоотвод.

Но "отказников" - единицы. К примеру, Запорожский облсовет, наоборот, за повышение (слушания по этому вопросу там прошли в ноябре). "С 2021 года увеличиваются зарплаты. Цены на топливо, реагенты и электрическую энергию также имеют тенденцию к росту. Все эти факторы приводят к ухудшению финансового состояния КП "Облводоканал" и, как следствие, к ухудшению качества коммунальных услуг и к угрозе срыва стабильного водоснабжения", - отмечается в письме Запорожского облсовета к НКРЭ.

Днепропетровский облсовет также поддержал рост тарифов для "Аульского водовода" - "с целью стабильного водоснабжения более половины потребителей области". Такое же решение принял и Днепропетровский горсовет. В письме к НКРЭ указано, что сети "Днепроводоканала" изношены на 42% и потребности предприятия в средствах на ремонты только растут. Только до конца этого года нужно 37 млн гривен.

Поддержали новые тарифы также власти Чернигова, Житомира (там рост - 31%), Ужгорода, Черкасс, Хмельницкого (на 10%), Херсона, Винницы, Луцка, Львова, Полтавы, Ровно, Черновцов, Николаева и др. Более того, во многих городах даже просят НКРЭ ускорить введение экономически обоснованных тарифов.

В некоторых городах (в Киеве, Павлограде, Броварах и др.) слушаний еще не было, они назначены на начало декабря. В Киеве слушания прошли 4 декабря. Но, скорее всего, новые тарифы поддержат или же придется дотировать водоканалы из местных бюджетов.

В своих расчетах "Киевводоканал" заявил, что затраты на ремонт выросли на 40%,так как сети изношены на 65,5%, что в любой момент может привести к возникновению критической техногенной ситуации. Чистка воды и стоков подорожала на 11%, затраты на электроэнергию выросли на 12%. Плюс есть еще рост минималки, а доля зарплат в структуре себестоимости воды занимает порядка 20-25%.

В "Киевводоканале" рассчитали, что если сейчас общий тариф (вода плюс водоотвод с НДС) в столице составляет около 23 гривен за куб, то экономически обоснованный тариф - 27,35 гривен, то есть, на 4,35 гривен или 19% за куб больше. Но, как видно из предложений НКРЭ, для Киева предлагается другой тариф - порядка 25 гривен за куб, то есть, пожелания водоканала учли не полностью.

По словам руководителя "Житомирводоканала" Андрея Никитина, выросли затраты на инвестиционные программы (модернизация сетей), зарплаты, реагенты, что и вынуждает водоканалы пересчитывать тарифы.

За семь лет - плюс 600%

Новые тарифы начнут действовать уже с 1 января 2021 года. То есть, уже в феврале придут повышенные платежки. Средний расход холодней воды на человека - порядка 5 кубов в месяц. И если сейчас киевская семья платит за воду 460 гривен в месяц, то по новым тарифам будет 500 гривен.

В Житомире за такие же объемы придется заплатить около 600 гривен, что на треть больше, чем сейчас.

При этом тарифы на холодную воду растут с завидной регулярностью. В последний раз их пересматривали зимой 2020 года, и тогда по отдельным регионам рост составил в среднем 20%.

"Если проанализировать тарифы на воду с 13 года, то динамика вообще рекордная - рост в шесть раз. Ни инфляция, ни доллар, ни зарплаты у нас за это время так сильно не увеличивались. Точно также нет никакого экономического обоснования для нынешнего роста на 20%. Если зарплаты в структуре себестоимости воды это 25%, то тариф должен увеличиться, максимум, до 5%, но никак не на 20%", - говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

То есть, по его мнению, сработал традиционный для коммунальной сферы механизм: поставщики услуги забили в себестоимость все расходы, а регулятор учел их в тарифе. При этом никакого аудита тарифов не проводится, и понять, насколько адекватны указанные водоканала формулы нереально.