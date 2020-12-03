В преддверии минувшего тиража ЕвроМиллионов было приобретено в общей сложности свыше 40 миллионов билетов, но ни в одном из них не были угаданы все выигрышные номера. В результате джекпот крупнейшей лотереи Европы взлетел до рекордной суммы в €200 миллионов! Это совершенно беспрецедентный приз для лотереи EuroMillions, который будет разыгран в пятницу 4 декабря.

Кто-то из Украины может сорвать рекордный приз в 200 миллионов евро!

Лотерея ЕвроМиллионы вновь аккумулировала, и следующий гарантированный джекпот в размере €200 миллионов будет разыгран в эту пятницу.

Нынешний джекпот – результат всего трех аккумуляций с начала серии супер-розыгрышей 22 ноября. В ходе прошлого тиража во вторник выпали номера 14, 20, 29, 47, 49, и номера "лаки стар" 4 и 12. В предыдущем тираже выпали номера 25, 33, 38, 42, 50, и номера "лаки стар" 8 и 12. Кстати, по результатам прошлого тиража было 2,4 миллионов победителей, но ни один из этих победителей не угадал всю выигрышную комбинацию целиком.

Супер-розыгрыш Евромиллионов – одна из самых захватывающих лотерей Европы, которая проходит всего несколько раз в году и гарантирует массивные девятизначные джекпоты. Следующий такой тираж состоится уже в пятницу 4 декабря, с гарантированным джекпотом €200,000,000.

Участие в супер-розыгрыше ЕвроМиллионов доступно и резидентам Украины, которые хотят попробовать выиграть джекпот или один из захватывающих второстепенных приза лотереи.

Если вы, будучи резидентом Украины, хотели бы попробовать принять участие в лотереи Европы, просто откройте аккаунт на сайте Thelotter.com. Купить билеты для участия в Супер-розыгрыше так же просто, как если бы вы покупали его лично в одном из киосков Испании. Просто выберите пять чисел из диапазона от 1 до 50, и два номера "Лаки стар", от 1 до 12, и оплатите билет.

Все остальное за вас сделают представители сервиса: ваш билет будет приобретен у официального распространителя, отсканирован и загружен в ваш личный аккаунт незадолго до начала тиража. В случае выигрыша, TheLotter.com переведет выигрыш на ваш счет без вычета комиссии.

Конечно, никто не может гарантировать вам, что вы выиграете джекпот в 200 миллионов евро в эту пятницу. Но одно мы можем сказать с полной уверенностью: выиграть джекпот можно только, купив билет.

Если вы хотите узнать больше об участии в Супер-розыгрыше на этой неделе, перейдите на страницу TheLotter.com прямо сейчас!