Скандальный российский политик Анатолий Чубайс покидает пост главы "Роснано", который он занимал с момента создания структуры в 2011 году. Сегодня президент РФ Владимир Путин предложил освобождающуюся должность первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Об этом сообщает ВВС.

"Сергей Александрович, вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития "Роснано". Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики", - сказал Путин во время видеоконференции с Куликовым.

"Без развития таких технологий, как нанотехнологии, будущего у нашей экономики нет, это совершенно очевидно. То же самое касается и искусственного интеллекта, и других направлений, биотехнологий. Все это в современном мире очень завязано друг с другом", - добавил Путин.

Ранее "Страна" писала о том, что в сеть попали персональные данные тысяч российских чиновников: Чубайса, Соловьева и Дворковича.

Также мы сообщали, что в России ограбили "умный дом" Чубайса, следствие заявляет о мести.