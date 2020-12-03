Вчера, 2 декабря, состоялась встреча на базе Совбеза ООН с представителями "ДНР" и "ЛНР".

Мероприятие вызвало бойкот со стороны Украины, Германии и Франции - стран Нормандского формата. Который был ожидаемым.

Но тем не менее Россия мероприятие провела и даже дала на нем трибуну членам Трехсторонней контактной группы из Донецка и Луганска.

"Страна" рассказывает о сути этого мероприятия и как оно прошло.

Встреча по формуле Аррии

Заседание анонсировалось так: представители "ДНР" и "ЛНР" в Контактной группе Наталья Никонорова и Владислав Дейнего впервые выступят на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Аррии.

Тема: "Реализация Минского Комплекса мер 2015 года по урегулированию ситуации на Украине: год после Парижского саммита в "Нормандском формате". Речь идет именно о саммите 9 декабря 2019 года, на котором Украину представлял уже президент Владимир Зеленский. Как он тогда прошел - в материале "Страны".

Далее поясним, что такое заседание по формуле Аррии. Эти мероприятия отличаются от обычных консультаций Совбеза. Они неформальные, могут быть организованы любым членом Совбеза ООН. Причем он может пригласить любых представителем.

Формат назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии. Он первым применил эту практику в 1992 году. Совбез оценил подобные встречи как продуктивные и закрепил их.

ООН указывает: заседания предполагают член "откровенный обмен мнениями и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым хотели бы что‑то сообщить".

Председательствует инициатор. Он же рассылает другим членам Совбеза. От участия приглашенные государства могут отказаться.

Позиция Украины о заседании ООН с участием "ЛДНР"

Встречу организовала Россия в лице своего постпреда Василия Небензи. Помимо представителей "ДНР" и "ЛНР" Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего, он пригласил представителей нормандского формата: Украину, Францию, Германию, а также другие страны.

Обычно подобные заседания проходят в зданиях Совбеза ООН (не в главных залах). Но сейчас из-за пандемии была видеоконференция.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне заседания заявил, что Украина и другие будут игнорировать его.

"Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, которые входят сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ", - заявил Кулеба.

По его словам, российскую PR-акцию даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН. "Это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды", - отметил Дмитрий Кулеба.

Здесь сделаем сноску: заседания по формуле Аррии обычно и не транслируются на ресурсах ООН, а иногда они вовсе проходят в закрытом режиме.

В итоге Украина и перечисленные выше страны в заседании не участвовали. При этом, во встрече участвовал украинский политолог Михаил Погребинский. Он выступал как эксперт.

Из других стран участвовали, но не выступали: Китай, Индонезия, Доминиканская Республика, Беларусь, Марокко, Египет, Индия, Сент-Винсент и Гренадин, Вьетнам, Сирия, ЮАР, Узбекистан, Венесуэла, Вануату, Алжир, Тунис.

Полную видеоверсию заседания с участием "ЛДНР" 2 декабря 2020 года публикуем ниже:

Заявление России - что сказал Василий Небензя

Постпред России в Совбезе ООН начал заседание. Он выступал как модератор, первым взял слово. Его заявление касалось отношения коллег к мероприятию.

Небензю не удивило, что встречу пыталась блокировать Украина, чего нельзя сказать о Германии и Франции. По словам российского дипломата, поведение этих государств в ООН поднимает вопросы о целесообразности новых саммитов нормандского формата.

"То, что произошло сегодня, компрометирует роль Берлина и Парижа как посредников в решении украинского кризиса. Они больше заботятся о том, как покрывать украинские власти. Без выполнения всеми сторонами достигнутых на них договоренностей и минских соглашений у них нет добавочной стоимости", - сказал Небензя.

Василий Небензя. Кадр из видео

Российский представитель продолжил: "Мы шокированы попытками наших французских и германских коллег, участников нормандского формата, бойкотировать данную встречу под смешным предлогом, что ее формат не соответствует нормандскому формату. Более того, мы знаем, что они без устали работали с другими делегациями, чтобы убедить их не участвовать во встрече".

Небензя сказал, что его беспокоят попытки представить нормандский формат как "единственную реальную основу для урегулирования на Украине". "Это полное переворачивание всей логики дипломатических усилий: саммиты нормандской четверки не заменяют минские соглашения, они нужны только для оценки прогресса, достигнутого Киевом, Донецком и Луганском", - завершил он и предал слово представителям "ЛДНР".

Отметим, что в конце заседания Небензя также взял слово. Он сказал, что целью мероприятия было рассказать о ситуации в Украине, дать слово представителям "ЛДНР", дабы иностранные государства черпали новости и делали выводы не только со слов Киева.

Доклад "ДНР" - что сказала Наталья Никонорова

После Небензи слово взяла "министр иностранных дел ДНР" Наталья Никонорова. Она же представляет "республику" в минской ТКГ.

Представители "республик" озвучили много цифр и претензий к Киеву по выполнению минских соглашений. Их доклады были рассчитаны не на украинского (или российского) зрителя, а на иностранцев.

Никонорова начала с истории вопроса - что предшествовало проведению "референдума" в "ДНР" и стало толчком для этого. Такой причиной она назвала отмену замена о языковой политике - первое решение, которое было принято в Раде в ходе Евромайдана после бегства Януковича.

Потому она перешла к нарушению перемирия со стороны Украины.

"Вооруженные формирования Украины 157 раз обстреляли территорию "Донецкой народной республики" в период действия дополнительные мер контроля и усиления режима прекращения огня в Донбассе, которые были введены в Донбассе 27 июля", - заявила Никонорова.

Наталья Никонорова. Кадр из видео

Также Никонорова озвучила статистику военных действий, которую ведут в "ДНР" - более 13 тысяч человек погибли за время вооруженного конфликта в Донбассе.

По данным Никоноровой, с конца июля тяжелую технику Украина применила 33 раза. В целом ситуацию она назвала неутешительной: статистика обстрелов, жертв и пострадавших, перемещение техники со стороны ВСУ в ноябре перекрывает совокупно статистику за три предыдущих месяца. "Это совершенно очевидно доказывает, что меры по соблюдению тишины Украиной не выполняются", - подытожила Никонорова.

Потом Никонорова перешла к оценки Украины как переговорщика.

"Хочу отметить любопытный вывод, к которому мы пришли по нашим наблюдениям за поведением украинской стороны на переговорах: практически на все без исключения подвижки и конструктивные сдвиги украинская сторона соглашалась только в преддверии каких-либо важных для украинского политикума и его рейтинга дат и событий. Приведу несколько примеров:

- Бессрочное перемирие было согласовано Киевом 21 июля 2019 года – именно 21 июля на Украине проходили парламентские выборы;

- Формула Штайнмайера была парафирована Киевом 1 октября 2019 года – исключительно ради того, чтобы провести такой желанный для Зеленского саммит "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года;

- Дополнительные меры были подписаны 22 июля 2020 года – как раз в преддверии старта избирательных кампаний в рамках местных выборов на Украине", - сказала представитель "ДНР".

Потом она перешла к особом статусе регионов в Конституции Украины.

"Отмечу еще одну интересную деталь: украинские представители, выступая на каких-либо международных площадках или в зарубежных СМИ, говорят о том, что был разработан и в первом чтении принят украинским парламентом проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины – так называемый законопроект о децентрализации. Однако, этот законопроект не имеет ничего общего с тем понятием децентрализации, которое прописано в пункте 11 Комплекса мер. В принятом в первом чтении законопроекте нет ни слова об особом статусе Донбасса, хотя его закрепление в Конституции является одним из фундаментальных условий долгосрочного и эффективного политического урегулирования конфликта. На это Киеву было указано не только представителями Республик, но и Венецианской комиссией Совета Европы, в заключении которой содержались замечания по поводу несоответствия данного законопроекта Комплексу мер. В частности, в выводах от 24 июня 2015 года № 803/2015 говорится: "Это сделает невозможным в будущем принятие законов об особенностях отдельных районов без внесения изменений в Конституцию. Более того, предложенные поправки не дают конституционной основы для предложений, направленных на разрешение нынешнего конфликта на Украине". - сказала Никонорова.

Завершала она так: "Мировая история знает много прецедентов урегулирования конфликтов и все они говорят о необходимости прямого диалога между сторонами этих конфликтов. И мы не раз проявляли готовность к этому в ходе переговоров. Но у украинского руководства такой готовности и политической воли к этому нет. Поэтому мы готовы и к противоположному варианту – республики научились обороняться и защищать своих граждан еще лучше, чем в 2014 и 2015 годах. Мы регулярно слышим от Зеленского и его команды о неких "планах B", "планах С" и других идеях, и, судя по агрессивной риторике, в рамках которой эти высказывания озвучиваются, речь идет явно не о мирных намерениях Киева. 9 декабря 2020 заканчивается срок, который Зеленский отвел для следования Минским соглашениям. Украина уже находится в шаге от официального отказа выполнять одобренные СБ ООН документы".

"С нашей точки зрения очевидно, что Украиной не выполнен ни один пункт Минских соглашений и Совместно согласованных итогов встречи лидеров. Несмотря на все наши предложения по их реализации – представители Киева просто отказываются их принимать, с ними работать и даже комментировать. При игнорировании второй стороны – диалог невозможен, как хлопок одной ладонью. Учитывая все изложенное, ситуация в мирном переговорном процессе критическая. Нам представляется, что именно Совет Безопасности ООН имеет право и все необходимые рычаги влияния, чтобы призвать Украину к ответу и к ответственности", - подытожила Никонорова.

Доклад "ЛНР" - что сказал Владислав Дейнего

Третьим выступил Владислав Дейнего - "министр иностранных дел ЛНР", представитель в минской ТКГ.

Дейнего, как и Никонорова, предоставил масштабный отчет о нарушениях Украиной перемирия. Он высказал мнение, что Киев не хочет выполнять минские соглашения.

Представитель "ЛНР" в деталях рассказал, как ВСУ в 2014 году начали обстрелять регион. В деталях наполнил о экономической блокаде, организованной Киевом. Из актуальных данных он сообщил следующее: "Режим прекращения огня согласован и начал действовать ещё до саммита, с 21 июля 2019 года. Однако добиться его всеобъемлющей реализации не удается: принятое 22 июля 2020 года решение о дополнительных мерах по его обеспечению впоследствии дезавуировано Украиной, ее отказом от согласованных совместных инспекций в рамках координационного механизма".

Дейнего продолжил: "План гуманитарного разминирования и перспективные участки для второго этапа разведения сил и средств совместно отработаны Донбассом и Украиной, предварительно согласованы. Однако принятие решения заблокировано теми правовыми актами Украины, которые прямо противоречат Минским соглашениям и создают законодательные препятствия для выполнения Украиной своих обязательств".

По его мнению, практика разведения сил и средств в Станице Луганской явно указывает на неготовность Украины к выполнению Рамочного решения от 21.09.2016 года. "Этим решением для первого этапа разведения были определены три участка, два из которых успешно были разведены в оговоренные сроки, в октябре 2016 года, а разведение сил и средств на оставшемся участке, в Станице Луганской, блокировалось Украиной на протяжении трех лет", - сказал Дейнего и дополнил, что заблокирована Украиной и реализация обменов удерживаемых лиц.

Владислав Дейнего. Кадр из видео

Очень детально Дейнего высказался о двух дополнительных пунктах пропуска. Они, по словам представителя "ЛНР", также сорвано украинской стороной.

"После Парижского саммита более трех месяцев ушло на обсуждение в Контактной группе параметров двух новых пунктов пропуска Луганск-Счастье и Первомайск-Золотое и согласование дорожной карты параллельной подготовки их одновременного открытия. Но далее препятствием для начала строительства стало получение от украинской стороны гарантий безопасности на весь период строительства. На решение этого вопроса понадобилось еще четыре месяца, и только в июле удалось получить от Украины такие гарантии на период с 10 июля по 10 ноября", - отметил он.

По словам Дейнего, в период строительства Украина постоянно уклонялась от совместного выхода на "нулевую точку" для согласования ключевых технических деталей.

"В итоге, проигнорировав все попытки согласованных действий, Украина "торжественно открыла" пункты пропуска, заявив об изменении их функционального назначения: Счастье – чисто пешеходный (в дорожной карте он согласован для пропуска личного транспорта и грузовых автомобилей, в первую очередь – гуманитарных грузов), а Золотое – для пропуска транспорта, в том числе грузового (в дорожной карте согласован для пешеходов и личного транспорта). А такие существенные моменты, как график работы, автобус-челнок для доставки пешеходов в "серой зоне" в Золотом, где расстояние между пунктами паспортного контроля более трех км, и особенности работы в условиях противодействия распространению коронавируса остались несогласованными", - сказал Дейнего.

Дейнего подытожил: "К достижению разумного компромисса в этом вопросе на основе гуманитарных критериев Украина оказалась не готова".

Завершающие слова Дейнего были такие: "Нужен ли Донбасс Украине, если она всячески его отторгает? Со страхом и тревогой земляки задают мне вопросы: нежели мы вернёмся на Украину? Неужели у нас здесь будут СБУ и ВСУ? Их страх абсолютно понятен: от Украины за последние семь лет наши жители не увидели ничего, кроме обстрелов их домов, школ, больниц, детских садов, пыток, насилия и агрессии, лишения их прав и свобод, пенсий, социальных гарантий. Самый главный вопрос: не пришло ли время развеять все сомнения и спросить их самих – нужна ли Украина Донбассу, который за эти годы гражданской войны и всяческих блокад уже научился жить без Украины?".

Что означает выступление "ДНР/ЛНР" в ООН

Как мы уже говорили выше - формат этого мероприятия позволяет выступать в принципе кому угодно, если есть приглашение от организаторов. В данном случае, от России. Поэтому нельзя сказать, что в мире таким образом признали "ДНР" и "ЛНР".

То есть рассматривать это выступление можно как некий мессидж от россиян. Какой именно?

Очевидно, это выпад против украинских властей, которые уже давно блокируют реализацию политической части Минских соглашений (выборы, особый статус Донбасса и амнистия).

Реакция Киева на скайп-сессию Никоноровой и Дейнего в ООН была прогнозируемо негативной. Да и Франция с Германией своих представителей на мероприятие ожидаемо не прислали. Но, видимо, именно такая цель и ставилась - показать коллегам по Нормандскому формату, что Москва может и самостоятельно начать решать вопрос Донбасса. И в одностороннем порядке "легитимизировать" представителей "ДНР/ЛНР".

Очевидно, что вызвано это очередным тупиком в переговорном процессе на всех имеющихся площадках. Прошел год с момента встречи Зеленского и Путина в Париже - а львиная доля их договоренностей по сути провалена. Как считают в России - по вине Киева.

При помощи таких мероприятий, как мы видели в ООН, РФ дает понять, что будет повышать ставки по Донбассу, если тупик будет наблюдаться и дальше. И, вероятно, это далеко не последнее подобное действие.