7 декабря ежегодно отмечается День памяти Святой великомученицы Екатерины. По этому случаю день ангела сегодня празднуют и все прекрасные обладательницы этого удивительного имени.

"Страна" публикует значение имени, молитву, а также традиционные поздравления - красивые анимационные открытки и поздравления в стихах для Катюш.

Екатерина - значение имени, история праздника 7 декабря, гадание

Имя "Екатерина" переводится с греческого как вечно чистая и непорочная. Полная версия этого имени гордая и величественная, а уменьшительно-ласкательная - Катюша, Катенька - нежная и милая.

Кати с детства любят учиться и дорожат семьей. У Екатерин развито чувство справедливости. Обладательницы этого имени не приемлют лжи, они высокоморальные и честные.

Сегодня День памяти у Екатерина Александрийской. Она посвятила свою жизнь борьбу с язычеством и за прославление православной веры. Из-за этого она подверглась пыткам. Но с неба спустился ангел, после чего вместо крови из ран у женщины потекло молоко. В результате ее бездыханное тело исчезло и, согласно преданию, было чудесным образом перенесено на самую высокую гору Синая (ныне гора Катерин - самая высокая в Египте, 2629 метров).

Святой Екатерине обычно молятся о покровительстве брака - счастливой семейно жизни, о хорошем женихе. Специальную молитву мы публикуем ниже. Ее же можно прочитать за здравие своих близких Катюш.

7 декабря отмечается еще и праздник по народному календарю - Катерина санница. Это был первый день катания на санках. А вечером девушки открывали сезон зимних гаданий - ворожили на суженого.

Гадания были традиционными: девушки подходили к окнам чужих домов и слушали, что там говорят; эти беседы потом примерялись на свое будущее. Именно на Катерину девушку писали имена мужчин на бумажках, клали под подушку, а с утра так узнавали будущего супруга.

Поздравления с днем ангела Екатерины 2020

Для наших читателей - красивые картинки-гифки, поздравления в стихах с именинами Екатерины 2020 года.

С днем Святой Екатерины,

Катя, с праздником тебя!

Принимай ты в именины,

Поздравления от меня.

Пусть всегда оберегает,

От невзгод она тебя.

И от счастья пусть сияют,

Твои, Катенька, глаза.

Будь любимой и здоровой,

Никогда не унывай.

Яркой будь ты и весёлой,

И проблем совсем не знай.

У Катюши именины,

В день 7 декабря,

С днем Святой Екатерины

Поздравляю я тебя,

Пусть такой чудесный праздник

Принесет тебе красу,

И белей, чем снег прекрасный,

Дарит в жизни полосу!



С Днем святой Екатерины,

Поздравляю я тебя.

Пусть она оберегает

И хранит покой всегда.

Пусть с тобою будет рядом

Ангел — имени, судьбы.

Путь нелегкий освещает

Твой, на жизненном пути.

Прими, Катюша, поздравленье,

Ведь нынче день твоей Святой.

Пускай ее благословенье

Повсюду будет рядышком с тобой.

Пусть от тебя успех не отступает,

Любовь твое сердечко бережет.

От всей души еще раз поздравляю!

Вокруг пусть мир всегда цветет.

В день Святой Екатерины

Желаю, чтобы без причины

На тебя напало счастье

И отпугнуло все ненастья.

Чтобы солнце свет дарило,

Даже в ночь тебе светило.

Достатка в целом, наслаждений,

Здоровья крепкого, стремлений.

З Днем святої Катерини

Вітаю я тебе

І бажаю багато щастя

І, звичайно ж, добра,

І удачі, і терпіння,

І здоров’я, і везіння.

Багато-багато апельсинів

І кошик мандаринів,

Вірити у диво і любов,

Бути красивою знову і знову!

З Днем святої Катерини!

Нехай вона з небес незримо

Ваш спокій оберігає

І здоров’я додає,

Всі проблеми вирішить,

Щастя в домі збереже.

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Каті нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!