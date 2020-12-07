7 декабря ежегодно отмечается День памяти Святой великомученицы Екатерины. По этому случаю день ангела сегодня празднуют и все прекрасные обладательницы этого удивительного имени.
"Страна" публикует значение имени, молитву, а также традиционные поздравления - красивые анимационные открытки и поздравления в стихах для Катюш.
Екатерина - значение имени, история праздника 7 декабря, гадание
Имя "Екатерина" переводится с греческого как вечно чистая и непорочная. Полная версия этого имени гордая и величественная, а уменьшительно-ласкательная - Катюша, Катенька - нежная и милая.
Кати с детства любят учиться и дорожат семьей. У Екатерин развито чувство справедливости. Обладательницы этого имени не приемлют лжи, они высокоморальные и честные.
Сегодня День памяти у Екатерина Александрийской. Она посвятила свою жизнь борьбу с язычеством и за прославление православной веры. Из-за этого она подверглась пыткам. Но с неба спустился ангел, после чего вместо крови из ран у женщины потекло молоко. В результате ее бездыханное тело исчезло и, согласно преданию, было чудесным образом перенесено на самую высокую гору Синая (ныне гора Катерин - самая высокая в Египте, 2629 метров).
Святой Екатерине обычно молятся о покровительстве брака - счастливой семейно жизни, о хорошем женихе. Специальную молитву мы публикуем ниже. Ее же можно прочитать за здравие своих близких Катюш.
7 декабря отмечается еще и праздник по народному календарю - Катерина санница. Это был первый день катания на санках. А вечером девушки открывали сезон зимних гаданий - ворожили на суженого.
Гадания были традиционными: девушки подходили к окнам чужих домов и слушали, что там говорят; эти беседы потом примерялись на свое будущее. Именно на Катерину девушку писали имена мужчин на бумажках, клали под подушку, а с утра так узнавали будущего супруга.
Поздравления с днем ангела Екатерины 2020
Для наших читателей - красивые картинки-гифки, поздравления в стихах с именинами Екатерины 2020 года.
С днем Святой Екатерины,
Катя, с праздником тебя!
Принимай ты в именины,
Поздравления от меня.
Пусть всегда оберегает,
От невзгод она тебя.
И от счастья пусть сияют,
Твои, Катенька, глаза.
Будь любимой и здоровой,
Никогда не унывай.
Яркой будь ты и весёлой,
И проблем совсем не знай.
У Катюши именины,
В день 7 декабря,
С днем Святой Екатерины
Поздравляю я тебя,
Пусть такой чудесный праздник
Принесет тебе красу,
И белей, чем снег прекрасный,
Дарит в жизни полосу!
С Днем святой Екатерины,
Поздравляю я тебя.
Пусть она оберегает
И хранит покой всегда.
Пусть с тобою будет рядом
Ангел — имени, судьбы.
Путь нелегкий освещает
Твой, на жизненном пути.
Прими, Катюша, поздравленье,
Ведь нынче день твоей Святой.
Пускай ее благословенье
Повсюду будет рядышком с тобой.
Пусть от тебя успех не отступает,
Любовь твое сердечко бережет.
От всей души еще раз поздравляю!
Вокруг пусть мир всегда цветет.
В день Святой Екатерины
Желаю, чтобы без причины
На тебя напало счастье
И отпугнуло все ненастья.
Чтобы солнце свет дарило,
Даже в ночь тебе светило.
Достатка в целом, наслаждений,
Здоровья крепкого, стремлений.
З Днем святої Катерини
Вітаю я тебе
І бажаю багато щастя
І, звичайно ж, добра,
І удачі, і терпіння,
І здоров’я, і везіння.
Багато-багато апельсинів
І кошик мандаринів,
Вірити у диво і любов,
Бути красивою знову і знову!
З Днем святої Катерини!
Нехай вона з небес незримо
Ваш спокій оберігає
І здоров’я додає,
Всі проблеми вирішить,
Щастя в домі збереже.
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Каті нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!