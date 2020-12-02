НАТО создает военную группировку для захвата западных земель Беларуси. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БелТА.

"Скажите, как на это можно реагировать?" - сказал Лукашенко на онлайн сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Бацька считает, что причиной обострения ситуации в Беларуси стало внешнее вмешательство.

"Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют", - заявил Лукашенко.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин высказался Лукашенко о "вмешательстве извне" во внутренние дела Беларуси.

Также мы сообщали, что Лукашенко заявил о перехвате разговора Кулебы с требованием от ЕС "быстрее душить Беларусь".