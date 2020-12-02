Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, какое количество секса в отношениях является нормальным. Также она дала несколько советов для решения проблем в интимной жизни.

Об этом со ссылкой на спецпроект "Психея" Супрун написала на своей странице в Facebook.

Так, по данным исследования, в среднем человек занимается сексом более 50 раз в год, то есть раз в неделю. А оптимальное количество, по мнению Супрун, - это то, которое приносит удовольствие партнерам. То, что сексуальное желание может возникать чаще или реже - абсолютно нормально.

Также она отметила, что тема секса все еще является табуированной, а из-за нехватки сексуального образования, у партнеров может возникать страх говорить о проблемах в отношениях. Большое количество стереотипов о половом акте также не помогают начать свободно говорить о своих фантазиях.

"Безусловно, секс задевает как физическое, так и ментальное здоровье и влияет на наше качество жизни. Насколько хорошо вы знаете о том, чем является секс и какими являются его компоненты? Задумывались ли над тем, когда секс перестает быть нормальным и когда время обращаться к специалисту?", - интересуется Супрун в своем сообщении.

Кроме того она объяснила, что секс - это больше, чем просто половой акт. Он включает в себя чувства привязанности и интимности, желание, удовольствие и физические прикосновения. И уточнила, что партнеры могут сказать "нет" и отказаться от неприемлемых практик или обсудить собственные вкусы и желания.

"Если вы чувствуете, что в сексе что-то не так и не можете справиться с проблемой самостоятельно или с партнером, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам. Возможно, вам нужна консультация и помощь, чтобы найти здоровое решение. Не все проблемы такого характера можно решить за закрытыми дверями", - добавила экс-и.о. министра здравоохранения.

Ранее "Страна" сообщала, что Ульяна Супрун сравнила людей, которые доверяют украинским судам с теми, кто ест плаценту. То есть намекнула, что им не хватает здравого рассудка.

Также мы писали, что глава Минздрава Максим Степанов считает реформу Супрун разрушительной. По его мнению она могла бы привести к коллапсу отечественной медицины уже при 2-3 тысячах больных Covid-19.