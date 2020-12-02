В свежем музыкальном топе от Spotify, который запустился в Украине в этом году, в предпочтениях украинской аудитории не оказалось отечественных исполнителей и ни одной песни на украинском языке.



Об этом сообщает стриминговый музыкальный сервис Spotify в среду, 2 декабря.



Так, самым популярным исполнителем стал российский kizaru, а исполнительницей - американская певица Billie Eilish.



Топ-5 исполнителей:



1. kizaru

2. MORGENSHTERN

3. Скриптонит

4. Макс Корж

5. ЛСП



Топ-5 исполнительниц:



1. Billie Eilish

2. Ariana Grande

3. Zivert

4. Dua Lipa

5. Halsey



Топ-5 групп:



1. BTS

2. Miyagi & Andy Panda

3. Король и Шут

4. $uicideBoy$

5. Rammstein



Топ-5 самых популярных песен:



1. "Снова я напиваюсь", SLAVA MARLOW

2. "Дежавю", kizaru

3. "Blinding Lights", The Weeknd

4. "Cadillac", MORGENSHTERN, Элджей

5. "Поболело и прошло", HENSY



Так, согласно этому списку украинская аудитория отдает большее предпочтение российским исполнителям и не забывает следить за мировыми музыкальными трендами. Язык музыкальных треков тоже либо русский, либо английский. Украинский не присутствует совсем.



Ранее "Страна" сообщала, что украинцы слушали на YouTube в уходящем 2020 году. Так, в основном предпочтение отдали российским исполнителям, а если и были украинские - то песни все равно были на русском языке.



Также напомним, что число фильмов, снятых на украинском языке, за год снизилось в 5 раз. По данным Госагентства по вопросам кино, общее число фильмов в прокате и число фильмокопий, снятых, дублированных, озвученных или субтитрированных на украинском языке в 2019 году составляло 523, а в 2020 году, по состоянию на 1 октября - 286.