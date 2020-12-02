Spotify рассказал, что слушали украинцы в 2020 году. В топе не оказалось ни одной песни на украинском
В свежем музыкальном топе от Spotify, который запустился в Украине в этом году, в предпочтениях украинской аудитории не оказалось отечественных исполнителей и ни одной песни на украинском языке.
Об этом сообщает стриминговый музыкальный сервис Spotify в среду, 2 декабря.
Так, самым популярным исполнителем стал российский kizaru, а исполнительницей - американская певица Billie Eilish.
Топ-5 исполнителей:
1. kizaru
2. MORGENSHTERN
3. Скриптонит
4. Макс Корж
5. ЛСП
Топ-5 исполнительниц:
1. Billie Eilish
2. Ariana Grande
3. Zivert
4. Dua Lipa
5. Halsey
Топ-5 групп:
1. BTS
2. Miyagi & Andy Panda
3. Король и Шут
4. $uicideBoy$
5. Rammstein
Топ-5 самых популярных песен:
1. "Снова я напиваюсь", SLAVA MARLOW
2. "Дежавю", kizaru
3. "Blinding Lights", The Weeknd
4. "Cadillac", MORGENSHTERN, Элджей
5. "Поболело и прошло", HENSY
Так, согласно этому списку украинская аудитория отдает большее предпочтение российским исполнителям и не забывает следить за мировыми музыкальными трендами. Язык музыкальных треков тоже либо русский, либо английский. Украинский не присутствует совсем.
Ранее "Страна" сообщала, что украинцы слушали на YouTube в уходящем 2020 году. Так, в основном предпочтение отдали российским исполнителям, а если и были украинские - то песни все равно были на русском языке.
Также напомним, что число фильмов, снятых на украинском языке, за год снизилось в 5 раз. По данным Госагентства по вопросам кино, общее число фильмов в прокате и число фильмокопий, снятых, дублированных, озвученных или субтитрированных на украинском языке в 2019 году составляло 523, а в 2020 году, по состоянию на 1 октября - 286.